7 cây cầu vượt sông Hồng: Tăng tốc trên những công trường trọng điểm

Công trường thi công cầu Tứ Liên - Ảnh: Phạm Hùng - Quang Thái

Nhiều mũi thi công đồng loạt

Trên công trường cầu Tứ Liên, những hạng mục kết cấu chính đang dần thành hình. Đây là dự án có quy mô lớn, yêu cầu kỹ thuật cao, trong đó cầu chính dây văng là hạng mục quyết định tiến độ. Đến nay, nhà thầu đã hoàn thành 84/84 cọc khoan nhồi và hai bệ trụ tháp chính P37, P38; công tác thi công thân tháp tiếp tục được triển khai. Tại các hạng mục đường dẫn, cầu vượt và nút giao, nhiều mũi thi công cũng đang được tổ chức song song.

Theo ông Lê Huy Phú, Phó Chỉ huy trưởng Ban Điều hành liên danh dự án cầu Tứ Liên, để đáp ứng yêu cầu kỹ thuật và tiến độ, nhà thầu đã huy động thiết bị đặc chủng từ nước ngoài. Trong đó có cẩu tháp cỡ lớn lần đầu được áp dụng cho các dự án cầu tại Việt Nam và cẩu xoay toàn phần 360 độ. Việc đưa thiết bị chuyên dụng vào công trường nhằm hỗ trợ thi công những hạng mục phức tạp, giảm thời gian thao tác và nâng cao hiệu quả tổ chức thi công.

Tại dự án cầu Trần Hưng Đạo, không khí thi công cũng diễn ra khẩn trương. Phần cầu chính vượt sông dài 870m, gồm 6 nhịp vòm thép; các hạng mục nền móng cơ bản đã có chuyển biến rõ rệt. Đến nay, toàn bộ 128 cọc khoan nhồi và 7 bệ trụ cầu chính đã hoàn thành. Các đơn vị tiếp tục triển khai cầu dẫn, kết cấu thép và những hạng mục liên quan ở hai đầu cầu.

Cầu Trần Hưng Đạo đang được tổ chức 28 mũi thi công. Ảnh: Phạm Hùng - Quang Thái

Theo ông Trần Văn Chiến, Tư vấn giám sát trưởng dự án, công trường đang tổ chức 28 mũi thi công, huy động hơn 120 máy móc, thiết bị. Các bên tăng cường phối hợp để kiểm soát chất lượng, tiến độ và xử lý những vấn đề phát sinh trong quá trình thi công. Đối với công trình vượt sông, biến động mực nước, dòng chảy và điều kiện vận chuyển thiết bị luôn đặt ra yêu cầu cao về phương án kỹ thuật, tổ chức mặt bằng và bảo đảm an toàn.

Ở công trường cầu Mễ Sở, các mũi thi công được bố trí cả trên bờ và dưới sông. Theo kỹ sư Nguyễn Mạnh, chỉ huy trưởng công trường, nhà thầu đang tổ chức 8 mũi thi công, gồm 6 mũi trên bờ và 2 mũi dưới nước, với hơn 600 cán bộ, kỹ sư, công nhân và nhân viên làm việc theo phương án “3 ca, 4 kíp”. Cách tổ chức này nhằm duy trì nhịp độ thi công liên tục, nhất là tại những hạng mục cần phối hợp nhiều thiết bị và nhân lực.

Đến nay, cầu Mễ Sở đã hoàn thành 116/116 cọc khoan nhồi tại cầu chính; phần cầu dẫn hoàn thành 374/374 cọc khoan nhồi, thi công 46/66 bệ trụ, 34/66 thân trụ và 21/66 xà mũ. Các nhà thầu đã đúc 99/392 phiến dầm Super-T, lao lắp 52 phiến dầm. Hạng mục cầu vượt đê phía Hưng Yên và các nhánh kết nối cũng đang được triển khai. Dự án đặt mục tiêu hoàn thành trước Hội nghị APEC năm 2027.

Tiến độ xây dựng cầu Thượng Cát nối xã Thiên Lộc với phường Thượng Cát cũng đang có những chuyển biến tích cực. Giữa lòng sông Hồng, ba vị trí trụ tháp chính của cầu dây văng Thượng Cát đang dần lộ diện. Sau khi cơ bản hoàn thành khoan cọc nhồi tại cả ba vị trí, các nhà thầu đang triển khai thi công bệ trụ, tạo nền tảng để vươn cao những trụ tháp trong giai đoạn tiếp theo.

Những chuyển động tại các công trường cho thấy tiến độ cầu vượt sông không chỉ phụ thuộc vào khối lượng xây lắp, mà còn gắn với năng lực tổ chức thi công, khả năng huy động thiết bị và sự phối hợp giữa các đơn vị. Với các hạng mục có kết cấu phức tạp, việc duy trì nhiều mũi thi công đồng thời phải đi cùng kiểm soát chất lượng, an toàn lao động và điều kiện thi công thực tế.

Tiến độ từng bước chuyển biến song từng dự án vẫn đang phải đối diện với không ít khó khăn. Ví dụ như tại cầu Hồng Hà - một trong những công trình quan trọng trên tuyến Vành đai 4 - Vùng Thủ đô. Theo kế hoạch, công trình phấn đấu thông xe kỹ thuật vào tháng 7-2027 và hoàn thành toàn bộ trong tháng 10-2027. Tuy nhiên, tình trạng thiếu hụt cục bộ vật liệu và nhân lực thi công tại Hà Nội cùng các tỉnh lân cận đang tạo thêm áp lực về tổ chức sản xuất, giá thành và tiến độ.

Hay như cầu Vân Phúc, hiện các hạng mục nền móng cầu chính đã hoàn thành 102/102 cọc khoan nhồi. Phần cầu dẫn đang tiếp tục thi công cọc, bệ trụ và kết cấu nhịp; đã đúc 322/868 phiến dầm và lao lắp 13 nhịp dầm Super-T. Một số phần việc giải phóng mặt bằng bổ sung, di dời hạ tầng kỹ thuật vẫn cần được phối hợp xử lý để bảo đảm điều kiện triển khai đồng bộ.

Tại cầu Ngọc Hồi, công trường đã triển khai nhiều mũi thi công, song vẫn còn một số phần việc giải phóng mặt bằng, di dời công trình hạ tầng kỹ thuật cần tiếp tục phối hợp giải quyết. Điều kiện thời tiết, mực nước và tổ chức thi công trên sông cũng là những yếu tố tác động trực tiếp đến tiến độ…

Cầu Ngọc Hồi kết nối Hà Nội với Hưng Yên đặt mục tiêu hoàn thành trước thềm Hội nghị APEC 2027. Ảnh: Phạm Hùng - Quang Thái

Mở thêm hướng kết nối cho Thủ đô

Bảy dự án cầu Tứ Liên, Trần Hưng Đạo, Ngọc Hồi, Hồng Hà, Thượng Cát, Vân Phúc và Mễ Sở đảm nhiệm những hướng kết nối khác nhau, bổ sung năng lực vượt sông Hồng cho mạng lưới giao thông Hà Nội và khu vực lân cận. Khi các công trình hoàn thành, người dân và phương tiện sẽ có thêm lựa chọn hành trình giữa hai bờ sông, giảm sự phụ thuộc vào một số cầu hiện hữu, đồng thời tạo điều kiện tổ chức lại các luồng giao thông liên vùng.

Ý nghĩa của những cây cầu không chỉ nằm ở việc rút ngắn hành trình. Các công trình còn góp phần kết nối những khu vực đang đô thị hóa, tạo điều kiện phát triển các trục giao thông mới, thúc đẩy liên kết kinh tế giữa Hà Nội với các địa phương trong Vùng Thủ đô. Đặc biệt, cầu Hồng Hà và Mễ Sở là những mắt xích quan trọng của Vành đai 4, góp phần hình thành tuyến giao thông liên vùng và phân bổ lại lưu lượng phương tiện trên các tuyến đường hiện hữu.

Dù vậy, hiệu quả khai thác chỉ có thể phát huy đầy đủ khi cầu, đường dẫn, nút giao và hệ thống hạ tầng liên quan được hoàn thiện đồng bộ. Vì thế, bên cạnh việc tăng tốc thi công kết cấu chính, các chủ đầu tư và nhà thầu cần tiếp tục phối hợp chặt chẽ trong xử lý mặt bằng, di dời hạ tầng kỹ thuật, tổ chức giao thông và bảo đảm nguồn cung vật liệu, nhân lực.

Trên từng công trường thi công cầu vượt sông Hồng, các nhà thầu đều huy động máy móc, nhân lực thi công "3 ca, 4 kíp" để bảo đảm tiến độ. Ảnh: Phạm Hùng - Quang Thái

Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông thành phố Hà Nội Đặng Xuân Huấn khẳng định, với vai trò chủ đầu tư, Ban sẽ tiếp tục phối hợp với tư vấn, nhà thầu và chính quyền địa phương xử lý vướng mắc về hạ tầng kỹ thuật, mặt bằng bổ sung và tổ chức thi công, nhất là tại các dự án có nhiều mũi thi công và hạng mục kết nối. Yêu cầu đặt ra không chỉ là hoàn thành theo mốc thời gian thành phố yêu cầu, mà còn phải bảo đảm chất lượng, an toàn và tính đồng bộ của toàn tuyến. Đây là điều kiện để những cây cầu mới thực sự phát huy vai trò kết nối, mở rộng không gian phát triển và tạo thêm động lực cho Thủ đô trong những giai đoạn tới.