7 cầu qua sông Hồng tăng tốc, hướng tới APEC 2027

Hà Nội đang đồng loạt triển khai 7 cầu qua sông Hồng, gồm Tứ Liên, Ngọc Hồi, Trần Hưng Đạo, Thượng Cát, Vân Phúc, Hồng Hà và Mễ Sở. Thành phố yêu cầu các đơn vị giám sát chặt tiến độ từng công trình, tập trung xử lý các phần việc còn vướng để bảo đảm kế hoạch chung.

Theo Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội quý III và 9 tháng năm 2026 của Thống kê thành phố Hà Nội, các dự án đang được đẩy nhanh thi công, với mức độ thực hiện khác nhau.

7 cầu qua sông Hồng đang thi công đến đâu?

Trong nhóm dự án, cầu Hồng Hà có khối lượng thi công lũy kế khoảng 1.862 tỷ đồng trên tổng giá trị hợp đồng 3.975 tỷ đồng, đạt 46,9%, không bao gồm chi phí dự phòng.

Cầu Mễ Sở đạt khoảng 814,8 tỷ đồng trên tổng giá trị hợp đồng 1.800 tỷ đồng, tương đương 45,2%. Đây là hai dự án có khối lượng thực hiện cao nhất trong nhóm 7 cầu.

Cầu Trần Hưng Đạo đạt khoảng 2.535 tỷ đồng, tương đương 34,8% giá trị hợp đồng. Cầu Vân Phúc đạt 696,4 tỷ đồng, bằng 30,3% giá trị hợp đồng.

Công trường cầu Trần Hưng Đạo.

Trong khi đó, cầu Tứ Liên đạt khoảng 1.922 tỷ đồng trên tổng giá trị hợp đồng 9.418 tỷ đồng, tương đương 20,4%. Cầu Thượng Cát đạt 864,7 tỷ đồng, bằng 16,2% giá trị hợp đồng.

Tại cầu Ngọc Hồi, giá trị khối lượng thi công đạt khoảng 678,3 tỷ đồng. Báo cáo cho biết 100% mặt bằng theo chỉ giới dự án đã được bàn giao.

Hà Nội xử lý các điểm nghẽn tiến độ

Dù mặt bằng cơ bản được bàn giao, một số phần việc tại các dự án vẫn cần tiếp tục xử lý.

Tại cầu Tứ Liên và Trần Hưng Đạo, còn các nội dung liên quan đến phá dỡ công trình và di chuyển hạ tầng kỹ thuật. Cầu Thượng Cát cần giải phóng mặt bằng bổ sung khoảng 1,1 ha do điều chỉnh dự án.

Việc hoàn tất các phần việc này được xác định là điều kiện để nhà thầu tổ chức thi công liên tục, đồng bộ các hạng mục.

UBND thành phố Hà Nội yêu cầu các đơn vị giám sát tiến độ 7 cầu qua sông Hồng theo “đường găng”, cập nhật tình hình theo tuần, tháng; đồng thời tăng cường ứng dụng máy móc, công nghệ hiện đại nhằm rút ngắn thời gian thi công.

Thành phố cũng yêu cầu các chủ đầu tư cụ thể hóa tiến độ thực hiện, gắn kết quả với trách nhiệm người đứng đầu và ưu tiên nguồn lực cho các công trình trọng điểm.

Hướng tới hoàn thành trước APEC 2027

Việc đẩy nhanh tiến độ 7 dự án cầu qua sông Hồng nằm trong nhóm công trình được Hà Nội tập trung nguồn lực, hướng tới mục tiêu phục vụ Hội nghị APEC 2027.

Theo kế hoạch, các dự án được phấn đấu hoàn thành vào quý II/2027. Khi hoàn thành, các công trình sẽ góp phần tăng năng lực kết nối hai bờ sông Hồng, giảm áp lực cho các cầu hiện hữu và mở rộng không gian phát triển của Thủ đô.

Cùng với 7 cầu qua sông Hồng, Hà Nội đang tập trung nguồn lực cho các dự án đầu tư công, trong đó có Vành đai 4, đường sắt đô thị và các công trình chống ngập, nhằm tạo động lực cho phát triển kinh tế - xã hội trong thời gian tới.