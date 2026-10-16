7 cặp đôi phim Hàn khiến khán giả ao ước có tình yêu như họ

1. Ma Joo Ah và Cha Min Ho trong Dear.M

Ma Joo Ah (Park Hye Soo) và Cha Min Ho (Jaehyun của NCT) là bạn thân từ nhỏ. Min Ho đã thầm thích Joo Ah từ lâu, nhưng cô cần nhiều thời gian hơn để nhận ra tình cảm của mình. Dù từng hẹn hò với người khác, cả hai vẫn dần hiểu rõ trái tim và nhận ra người luôn ở bên mình.

Sự kiên nhẫn, tin tưởng và đồng hành của Min Ho khiến chuyện tình bạn thân thành người yêu trở nên ngọt ngào, đáng ngưỡng mộ.

2. Lim Ju Gyeong và Lee Su Ho trong Vẻ đẹp đích thực

Lim Ju Gyeong (Moon Ga Young) và Lee Su Ho (Cha Eun Woo) từng gặp nhau khi còn nhỏ tại một cửa hàng truyện tranh, sau đó tái ngộ nhờ sở thích chung. Ju Gyeong luôn tự ti về ngoại hình và dùng trang điểm để che giấu khuyết điểm, nhưng Su Ho yêu quý cô vì tính cách và con người thật.

Điều khiến cặp đôi được yêu thích là tình yêu chân thành, không bị chi phối bởi vẻ ngoài. Sự quan tâm của Su Ho giúp Ju Gyeong dần tự tin và học cách trân trọng bản thân.

3. Kim Jo Jo và Lee Hye Young trong Chuông báo tình yêu

Kim Jo Jo (Kim So Hyun) dần nhận ra tình cảm của Lee Hye Young (Jung Ga Ram) thông qua ứng dụng chuông báo tình yêu. Dù người bạn thân Hwang Sun Oh (Song Kang) khiến chuyện tình thêm phức tạp, Hye Young vẫn kiên trì theo đuổi Jo Jo.

Anh luôn quan tâm đến cảm xúc và đặt hạnh phúc của cô lên trên mong muốn cá nhân. Sự dịu dàng, chân thành và bền bỉ giúp Hye Young trở thành hình mẫu người yêu lý tưởng.

4. Park Dan Dan và Lee Young Guk trong Quý cô và quý ông

Park Dan Dan (Lee Se Hee) và Lee Young Guk (Ji Hyun Woo) gặp lại nhau trong một tình huống trớ trêu trước khi Dan Dan trở thành gia sư cho các con của anh. Dù chênh lệch tuổi tác và có nhiều trở ngại, cả hai vẫn dần nảy sinh tình cảm.

Ngay cả khi Young Guk mất trí nhớ, Dan Dan vẫn trân trọng anh cùng các con. Những thử thách càng làm nổi bật sự gắn bó và tình yêu bền bỉ của cặp đôi.

5. Do Min Ik và Jung Gal Hee trong Bí mật nàng thư ký

Do Min Ik (Kim Young Kwang), một lãnh đạo doanh nghiệp, mất khả năng nhận diện khuôn mặt sau tai nạn và ngày càng dựa vào cô thư ký Jung Gal Hee (Jin Ki Joo). Từ sự gần gũi trong công việc, cả hai dần nảy sinh tình cảm.

Min Ik bị chinh phục bởi lòng tốt, sự khiêm tốn và tính cách của Gal Hee. Mối quan hệ của họ cho thấy tình yêu có thể lớn lên từ sự thấu hiểu, thay vì những ấn tượng ban đầu.

6. On Ma Eum và Goo Joon Young trong Webtoon đời tôi

On Ma Eum (Kim Se Jeong) và Goo Joon Young (Nam Yoon Su) là đồng nghiệp mới tại bộ phận webtoon của công ty Neon. Họ âm thầm dành tình cảm cho nhau, thể hiện sự quan tâm qua những cuộc trò chuyện và cách hỗ trợ đối phương trong công việc.

Không quá phô trương, cặp đôi ghi điểm nhờ sự tin tưởng và đồng hành. Cả hai vừa theo đuổi đam mê riêng, vừa tạo động lực để người mình yêu trưởng thành.

7. Luis và Lee Soo Rin trong Miracle

Luis (Chani của SF9) và Lee Soo Rin (Kang Min Ah) bắt đầu với mối quan hệ thần tượng và người hâm mộ. Nhiều năm sau, Soo Rin có cơ hội làm việc gần thần tượng thuở nhỏ, mở ra cơ hội để cả hai xây dựng tình yêu thực sự.

Ở bên Soo Rin, Luis dần trưởng thành, học cách khiêm tốn và trân trọng những người xung quanh. Chuyện tình của họ trở nên đặc biệt khi giấc mơ gặp thần tượng của Soo Rin vượt xa mong đợi, trở thành một mối quan hệ chân thành.