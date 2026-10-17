7 cặp đôi phim Hàn có tình yêu đáng ngưỡng mộ

1. Eun Ho và Dan Yi trong Romance Is a Bonus Book

Nhiều cặp đôi phim Hàn quen nhau từ thuở nhỏ nhưng thường mất liên lạc cho đến khi định mệnh đưa họ trở lại bên nhau. Vì thế, những người duy trì tình bạn suốt nhiều năm trước khi yêu nhau luôn mang đến sức hút riêng. Họ hiểu rõ đối phương và tình cảm cũng đã âm thầm nảy nở từ trước khi chuyện tình lãng mạn bắt đầu.

Đó chính là Dan Yi (Lee Na Young) và Eun Ho (Lee Jong Suk). Cả hai sẵn sàng làm mọi thứ vì nhau ngay cả khi chưa chính thức hẹn hò. Họ hỗ trợ nhau trong công việc, chia sẻ những cảm xúc khó nói và cùng nhau làm việc nhà. Sau một ngày dài, cả hai có thể cuộn mình bên nhau, đọc sách cho đối phương nghe. Có lẽ nhiều năm sau, thói quen bình dị ấy vẫn sẽ tiếp tục.

2. Seo Ri và Woo Jin trong 30 But 17

Những tổn thương trong quá khứ đôi khi khiến một người trở nên dè dặt trong tình yêu. Woo Jin (Yang Se Jong) cũng vậy. Vì sợ làm tổn thương người khác, anh tự cô lập mình, sống khép kín và nuôi bộ râu rậm khiến diện mạo chẳng khác nào người tuyết. Cuộc sống của anh dần thay đổi khi Seo Ri (Shin Hye Sun) xuất hiện, mang đến nguồn năng lượng tích cực và sự ấm áp.

Bản thân Seo Ri cũng trải qua nhiều biến cố. Thấu hiểu những tổn thương của đối phương, Woo Jin trở thành người có thể âm thầm nắm tay cô vượt qua căng thẳng và bối rối. Anh dành cho cô không gian riêng, sự ấm áp và tình bạn chân thành, dù tình cảm ngày càng sâu đậm khiến anh khó lòng giữ khoảng cách. Ngược lại, Seo Ri giúp Woo Jin hiểu rằng anh có thể yêu thương và tha thứ cho chính mình.

3. Bok Joo và Joon Hyung trong Weightlifting Fairy Kim Bok Joo

Một chàng trai liên tục trêu chọc cô gái bằng biệt danh liên quan đến ngoại hình nghe có vẻ chẳng giống hình mẫu tình yêu lành mạnh. Tuy nhiên, Joon Hyung (Nam Joo Hyuk) bắt đầu câu chuyện với vẻ tinh nghịch, trẻ con, để rồi dần trưởng thành khi tình yêu xuất hiện. Điều đáng quý là anh luôn nhìn Bok Joo (Lee Sung Kyung) bằng sự trìu mến. Với Joon Hyung, biệt danh dành cho cô không mang ý nghĩa chê bai mà trở thành một phần thân thuộc trong mối quan hệ của cả hai.

Bok Joo cũng trưởng thành hơn khi có Joon Hyung bên cạnh động viên mỗi lúc cần thiết. Cô mất một khoảng thời gian mới nhận ra tình cảm thật sự của mình, nhưng khi đã xác định được người mình yêu, cô sẵn sàng nghiêm túc vun đắp mối quan hệ. Có lần, Bok Joo thậm chí còn nhảy xuống hồ bơi để chăm sóc bạn trai khi anh cần sự giúp đỡ.

4. Kwang Ho và Yeon Sook trong Tunnel

Dù có ít thời lượng xuất hiện hơn những cặp đôi khác, Kwang Ho và Yeon Sook vẫn sở hữu chuyện tình kéo dài qua nhiều thập kỷ đầy ấn tượng. Khán giả từng xem Tunnel hẳn khó quên tiếng gọi tuyệt vọng của Kwang Ho (Choi Jin Hyuk) khi anh chạy xuyên qua đường hầm, liên tục tìm kiếm người vợ bị chia cắt bởi dòng chảy thời gian.

Mối liên kết bền chặt giữa Kwang Ho và Yeon Sook (Lee Shi Ah) chính là linh hồn của câu chuyện. Nếu không có tình yêu chân thành và sự gắn bó sâu sắc, những biến cố khiến cả hai cách biệt qua hai thời đại sẽ không tạo nên nhiều day dứt đến vậy. Họ tìm cách giữ liên lạc giữa quá khứ và tương lai, níu giữ nhau bằng ký ức cùng những món đồ kỷ niệm. Đôi khi, một chiếc còi nhỏ kèm lời hứa sẽ xuất hiện mỗi khi đối phương gọi cũng đủ trở thành biểu tượng của tình yêu bền lâu.

5. Ji Ho và Se Hee trong Because This Is My First Life

Ji Ho (Jung So Min) và Se Hee (Lee Min Ki) là cặp đôi hiểu rằng muốn xây dựng một mối quan hệ, trước tiên mỗi người cần thấu hiểu chính mình. Cả hai bắt đầu bằng một thỏa thuận khác thường: kết hôn với người xa lạ để tiết kiệm chi phí sinh hoạt. Để mối quan hệ này có thể vận hành, dù ban đầu chỉ là sự chung sống trên danh nghĩa, họ cần nhận thức rõ cảm xúc cá nhân và giao tiếp thẳng thắn.

Khi tình yêu dần nảy nở, Ji Ho và Se Hee liên tục tự nhìn nhận bản thân cũng như quan tâm đến cảm xúc của đối phương. Họ tìm kiếm câu trả lời thông qua bạn bè, sách vở, những cuộc trò chuyện qua tin nhắn lúc đêm muộn và cả những rung động còn ngập ngừng trong lòng. Không phải câu trả lời nào cũng dễ chấp nhận, thậm chí có lúc khiến cả hai đau lòng, nhưng họ vẫn sẵn sàng đối diện thay vì né tránh vấn đề.

6. Bok Shil và Louie trong Shopping King Louie

Shopping King Louie hội tụ nhiều mô-típ quen thuộc của phim Hàn như cô gái giàu có, chàng trai nghèo, mất trí nhớ, những âm mưu thương trường và bí mật thời thơ ấu. Nếu chỉ đọc phần giới thiệu, khán giả có thể nghĩ Louie (Seo In Guk) là kiểu thiếu gia khó chiều, luôn áp đặt Bok Shil (Nam Ji Hyun). Tuy nhiên, mối quan hệ của họ lại hoàn toàn trái ngược với dự đoán ấy.

Louie là chàng trai giàu tình cảm, hết lòng vì Bok Shil ngay từ lần đầu gặp gỡ. Anh có thể không nhớ mình là người thừa kế một tập đoàn giàu có, nhưng điều đó chẳng ảnh hưởng đến cách anh yêu thương người bên cạnh. Bok Shil cũng đối xử dịu dàng với chàng trai mất trí nhớ bất ngờ bước vào cuộc đời mình, sẵn lòng chăm sóc anh thay vì bỏ mặc hay xa lánh. Những khoảnh khắc cả hai cùng mua sắm, ăn uống và trò chuyện giản dị cũng đủ khiến người xem cảm nhận được sự ngọt ngào của tình yêu.

7. Dong Man và Ae Ra trong Fight My Way

Những cặp đôi là hình mẫu cho tình yêu lành mạnh thường không gắn liền với những màn tranh cãi liên tục. Thế nhưng, Dong Man (Park Seo Joon) và Ae Ra (Kim Ji Won) lại là ngoại lệ thú vị. Cả hai thường xuyên đấu khẩu, nhưng những cuộc tranh luận ấy không làm lung lay nền tảng vững chắc của mối quan hệ. Họ hiểu rằng mình có thể thoải mái thể hiện cá tính bởi luôn tin tưởng và sẵn sàng đứng về phía nhau.

Dong Man và Ae Ra đã tranh cãi như vậy suốt nhiều năm, luôn thẳng thắn và không ngại bộc lộ cảm xúc thật. Chính sự chân thành ấy giúp họ tiến gần hơn đến tình yêu. Thay vì để những hiểu lầm ngớ ngẩn hay sự hy sinh thiếu suy nghĩ đẩy mối quan hệ vào bế tắc, cả hai chọn cách nói rõ vấn đề, tranh luận đến cùng rồi chủ động làm hòa. Với họ, tình yêu không đòi hỏi phải tránh mọi bất đồng, mà quan trọng là vẫn có thể nắm tay nhau sau những lần tranh cãi.