Thanh lịch, quyền lực với bộ đôi blazer và gile

Nếu yêu thích phong cách chỉn chu, hiện đại, nàng có thể lựa chọn quần âu ống suông màu đen kết hợp cùng áo blazer và gile đồng điệu. Sự kết hợp của những thiết kế mang phom dáng may đo tạo nên tổng thể hài hòa, giúp người mặc toát lên vẻ chuyên nghiệp nhưng không kém phần thời thượng.

Chất liệu vải đứng phom, đường ly chạy dọc thân quần và gam màu đen tuyền còn góp phần tạo hiệu ứng vóc dáng thon gọn, đôi chân trông dài hơn. Đây là công thức phối đồ phù hợp cho cả những buổi gặp gỡ đối tác, sự kiện lẫn những dịp cần một diện mạo chỉn chu khi xuống phố.

Tối giản với gam màu trung tính

Không cần quá nhiều chi tiết cầu kỳ, một bộ trang phục mang tông màu trầm trung tính vẫn đủ sức tạo nên sức hút riêng. Quần âu ống suông kết hợp cùng áo đồng điệu mang đến vẻ ngoài trang nhã, dễ ứng dụng trong nhiều hoàn cảnh.

Để tổng thể không trở nên đơn điệu, nàng có thể lựa chọn kính mát bản lớn và túi xách dáng hộp cùng tông màu. Những phụ kiện có thiết kế tối giản nhưng đường nét sắc sảo sẽ giúp bản phối thêm hiện đại, đồng thời thể hiện gu thẩm mỹ tinh tế của người mặc.

Quần âu ống suông kết hợp cùng áo đồng điệu

Mềm mại, nữ tính cùng áo peplum

Trái với vẻ mạnh mẽ của những thiết kế may đo, áo peplum mang đến nét mềm mại nhờ phần eo được nhấn nhẹ và tà áo xòe duyên dáng. Khi kết hợp với quần âu ống suông, hai món đồ tạo nên sự cân bằng thú vị giữa nét nữ tính và vẻ thanh lịch.

Với công thức này, nàng nên ưu tiên áo peplum có độ xòe vừa phải, chiều dài kết thúc quanh hông. Cách lựa chọn ấy giúp tổng thể trang phục cân đối, tránh cảm giác phần thân trên bị ngắn hoặc vóc dáng trở nên nặng nề. Quần âu sáng màu cũng là gợi ý đáng thử để diện mạo thêm nhẹ nhàng, tươi mới.

Áo gile ngắn và quần cạp cao cho nàng nhỏ nhắn

Những cô gái có vóc dáng khiêm tốn hoàn toàn có thể chinh phục quần âu ống suông nếu biết lựa chọn tỷ lệ trang phục phù hợp. Một chiếc áo gile có độ dài vừa phải kết hợp cùng quần cạp cao đồng điệu là công thức đáng tham khảo.

Phần cạp cao giúp tạo cảm giác đôi chân dài hơn, trong khi thiết kế áo ngắn hạn chế việc phân chia tỷ lệ cơ thể thiếu cân đối. Nàng có thể chọn quần có độ rộng vừa phải, tránh những kiểu ống quá lớn khiến vóc dáng trông thấp hơn.

Trẻ trung khi kết hợp cùng áo thun trắng

Quần âu ống suông không nhất thiết phải đi cùng những kiểu áo trang trọng. Một chiếc áo thun trắng ôm vừa vặn phối cùng quần màu xám sáng cũng đủ tạo nên diện mạo trẻ trung, thoải mái mà vẫn giữ được nét thanh lịch.

Điểm thú vị của bản phối nằm ở sự tương phản giữa phom áo gọn gàng và phần ống quần rộng rãi. Cách kết hợp này giúp tổng thể có sự phân chia tỷ lệ rõ ràng, tránh cảm giác xuề xòa. Nàng có thể sơ vin áo để nhấn vào vòng eo, đồng thời lựa chọn giày thể thao hoặc giày bệt để tăng vẻ năng động.

Quần âu ống suông kết hợp cùng áo thun trắng ôm vừa vặn

Phóng khoáng với áo corset và quần trắng ngà

Nếu muốn làm mới phong cách thường ngày, nàng có thể thử kết hợp quần âu ống suông trắng ngà cùng áo hai dây dáng corset. Sự kết hợp giữa phần thân trên ôm sát và thiết kế quần rộng tạo nên nét quyến rũ vừa đủ, đồng thời mang đến diện mạo phóng khoáng, hiện đại.

Đường ly chạy dọc thân quần giúp đôi chân trông thanh thoát hơn. Trong khi đó, túi tote da màu nâu và xăng đan quai mảnh là những phụ kiện phù hợp để hoàn thiện bộ trang phục. Những gam màu nhẹ nhàng như trắng kem, be hay nâu cũng giúp tổng thể thêm hài hòa, dễ chịu.

Bộ đôi gile sát nách và quần ống suông đồng màu

Một lựa chọn khác dành cho những cô gái yêu thích phong cách tối giản là kết hợp áo gile sát nách cùng quần âu ống suông đồng màu. Hàng cúc phía trước tạo điểm nhấn nhẹ nhàng, trong khi phom quần rộng vừa phải mang đến sự thoải mái khi di chuyển.

Ưu điểm của cách phối này là không cần mất nhiều thời gian lựa chọn trang phục nhưng vẫn tạo được diện mạo đồng bộ, trang nhã. Nàng có thể ưu tiên những gam màu trung tính như be, kem, xám hoặc đen để tăng tính ứng dụng. Một đôi giày cao gót mũi nhọn sẽ giúp vẻ ngoài thêm thanh thoát, trong khi giày bệt mang đến cảm giác gần gũi, năng động hơn.