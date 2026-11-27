Đàn hổ từ 15 con nay chỉ còn 7

Theo hồ sơ, năm 2007, trong một lần lên xã biên giới Na Mèo (Thanh Hóa) mua gỗ về làm nhà, ông Nguyễn Mậu Chiến gặp một số người dân bắt được đàn hổ con từ bên Lào đưa về nên đã mua lại mang về nuôi. Thời điểm đó, đàn hổ có 15 cá thể, mỗi con chỉ nặng khoảng 3 - 4kg.

Đàn hổ đang chờ được giải cứu

Ban đầu, đàn hổ được nuôi trong khu dân cư. Tuy nhiên, khi các cá thể ngày càng lớn, việc nuôi nhốt phát sinh tình trạng ô nhiễm môi trường, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn đối với người dân xung quanh. Năm 2010, ông Chiến chuyển cơ sở nuôi hổ ra khu vực cồn Tàu Voi, nay thuộc xã Xuân Tín, tỉnh Thanh Hóa.

Đến năm 2012, cơ sở này được cấp giấy chứng nhận trại nuôi với thời hạn 5 năm. Tuy nhiên, giấy chứng nhận đã hết hạn vào năm 2017 và từ đó đến nay không được cấp lại do điều kiện nuôi nhốt tại trang trại chưa bảo đảm theo quy định.

Gia đình nuôi hổ ngày càng kiệt quệ về chi phí chăm sóc, nuôi dưỡng

Việc duy trì đàn hổ trong điều kiện cơ sở vật chất còn hạn chế, không được cấp phép trở lại, trong khi chi phí thức ăn và chăm sóc ngày càng tăng đã trở thành gánh nặng lớn đối với gia đình chủ cơ sở.

Tình trạng hổ chết tại trang trại cũng khiến số lượng cá thể ngày càng suy giảm. Tháng 12/2023 và tháng 9/2024, hai cá thể hổ trưởng thành lần lượt chết. Theo thông tin được cung cấp, nguyên nhân một cá thể được xác định do viêm phổi, cá thể còn lại chết do nhiễm trùng vết thương sau khi đánh nhau.

Lực lượng chức năng bảo quản xác hổ chết

Đến giữa tháng 9/2025, nhận thấy không còn đủ điều kiện để tiếp tục duy trì việc nuôi nhốt, gia đình ông Nguyễn Mậu Chiến đã đồng ý chuyển giao vô điều kiện 9 cá thể hổ còn lại cho Nhà nước hoặc các đơn vị, trung tâm bảo tồn có đủ điều kiện tiếp nhận theo quy định. Đáng chú ý, gia đình không yêu cầu bồi hoàn hay hỗ trợ kinh phí.

Tuy nhiên, mong muốn sớm chuyển giao đàn hổ đến nơi chăm sóc phù hợp vẫn chưa thể thực hiện do chưa có đơn vị nào đứng ra tiếp nhận.

Chi phí hàng triệu đồng mỗi ngày, chuồng trại xuống cấp

Ông Trịnh Đình Bạch, người được gia đình ủy quyền trông coi, chăm sóc đàn hổ, cho biết việc duy trì nuôi nhốt hiện nay gặp rất nhiều khó khăn, đặc biệt là chi phí thức ăn.

Báo cáo về việc hổ chết

Theo ông Bạch, trung bình mỗi ngày đàn hổ tiêu thụ khoảng 100kg thức ăn. Một cá thể hổ đực trưởng thành có thể ăn khoảng 10kg thịt/ngày, trong khi hổ cái ăn khoảng 7kg. Với số lượng và trọng lượng hổ hiện tại, gia đình phải bỏ ra hàng triệu đồng mỗi ngày để mua thức ăn, chưa kể các khoản chi phí khác phục vụ việc chăm sóc, vệ sinh và bảo đảm an toàn.

Không chỉ áp lực về kinh tế, điều kiện chuồng trại cũng đang là vấn đề đáng lo ngại. Sau nhiều năm sử dụng, một số hạng mục đã xuống cấp, không còn bảo đảm yêu cầu nuôi nhốt, trong khi gia đình không có đủ kinh phí để sửa chữa, nâng cấp.

Những khó khăn kéo dài khiến việc chăm sóc đàn hổ ngày càng vượt quá khả năng của gia đình. Bởi vậy, việc chuyển giao cho các đơn vị có chuyên môn, điều kiện cơ sở vật chất và nguồn lực phù hợp được xem là giải pháp cần thiết, nhằm bảo đảm phúc lợi cho các cá thể động vật hoang dã này.

Thế nhưng, trong thời gian chờ đợi đơn vị tiếp nhận, đàn hổ tiếp tục đối mặt với những rủi ro. Theo báo cáo của Chi cục Kiểm lâm tỉnh Thanh Hóa, ngày 18/1/2026, một cá thể hổ cái nặng khoảng 140kg bị hổ đực phá chuồng, xông vào tấn công và cắn chết.

Mới đây nhất, khoảng 2 giờ ngày 24/11, ông Trịnh Đình Bạch phát hiện thêm một cá thể hổ cái chết tại cơ sở nuôi. Cá thể này cao khoảng 70cm, dài 150cm, nặng khoảng 140kg. Nguyên nhân tử vong hiện chưa được xác định.

Đáng chú ý, cá thể hổ vừa chết là một trong 4 cá thể đã được phê duyệt xác lập quyền sở hữu toàn dân về tài sản theo Quyết định số 3811/QĐ-STC ngày 11/4/2026 của Sở Tài chính Thanh Hóa.

Như vậy, sau gần 20 năm nuôi nhốt, từ 15 cá thể ban đầu, đàn hổ hiện chỉ còn 7 con, gồm 2 con cái và 5 con đực, trọng lượng trung bình khoảng 180kg/con, cá thể lớn nhất nặng gần 300kg.

Chưa có đơn vị tiếp nhận, tiếp tục tìm phương án xử lý

Liên quan đến cá thể hổ chết ngày 24/11/2026, sau khi nhận được tin báo, Hạt Kiểm lâm Ngọc Lặc (Chi cục Kiểm lâm, Sở Nông nghiệp và Môi trường Thanh Hóa) đã phối hợp với UBND xã Xuân Tín, Công an xã và cán bộ thú y địa phương tiến hành kiểm tra tại cơ sở nuôi hổ của ông Nguyễn Mậu Chiến, ở thôn 27, xã Xuân Tín.

Tại thời điểm kiểm tra, cơ sở có tổng cộng 8 cá thể hổ, trong đó một cá thể đã chết. Lực lượng chức năng đã lập biên bản kiểm tra hiện trường, đưa cá thể hổ chết vào tủ bảo ôn, niêm phong và bảo quản để chờ ý kiến xử lý của cấp có thẩm quyền.

Đồng thời, cơ quan chức năng lập biên bản bàn giao cho gia đình chủ cơ sở chịu trách nhiệm trông coi, bảo quản cá thể hổ dưới sự giám sát của chính quyền địa phương và Hạt Kiểm lâm cho đến khi có quyết định xử lý.

Sở Nông nghiệp và Môi trường Thanh Hóa đã chỉ đạo Chi cục Kiểm lâm tiếp tục hướng dẫn Hạt Kiểm lâm Ngọc Lặc phối hợp với các cơ quan, đơn vị chức năng và UBND xã Xuân Tín thực hiện các thủ tục theo quy định; tổng hợp, báo cáo Sở để tham mưu, trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định phương án xử lý.

Trong thời gian chờ chuyển giao, Chi cục Kiểm lâm yêu cầu gia đình tiếp tục bảo đảm an toàn khu vực nuôi nhốt, duy trì việc chăm sóc đàn hổ; tuyệt đối không tự ý cho, tặng, chuyển giao, giết mổ, vận chuyển trái phép hoặc thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật khác.

Việc gia đình chủ cơ sở tự nguyện chuyển giao đàn hổ là điều kiện thuận lợi để các cơ quan chức năng triển khai phương án tiếp nhận, cứu hộ và bảo tồn. Tuy nhiên, khi chưa có đơn vị đủ điều kiện đứng ra tiếp nhận, trách nhiệm chăm sóc, bảo đảm an toàn cho các cá thể hổ vẫn đặt ra nhiều áp lực đối với gia đình và chính quyền địa phương.

Từ thực tế này, việc sớm tìm kiếm cơ sở bảo tồn có đủ năng lực, điều kiện tiếp nhận 7 cá thể hổ không chỉ giúp giải quyết khó khăn cho gia đình chủ cơ sở mà còn góp phần bảo đảm an toàn, phúc lợi động vật và thực hiện hiệu quả công tác quản lý, bảo tồn động vật hoang dã theo quy định của pháp luật.