7 bước truy cập sách giáo khoa điện tử của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam

Công nghiệp vật liệu đang đứng trước yêu cầu chuyển đổi từ khai thác lợi thế tài nguyên sang làm chủ công nghệ, từ sản xuất nguyên liệu sang tạo ra những sản phẩm có giá trị gia tăng cao. Đây cũng là một trong những nội dung cốt lõi được đặt ra tại Hội thảo tuyên truyền, phổ biến, quán triệt Kết luận số 83-KL/TW của Bộ Chính trị về phát triển công nghiệp vật liệu Việt Nam.