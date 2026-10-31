7 bữa sáng quen thuộc càng ăn nhiều càng hại thận

Thói quen ăn mì thường xuyên, đặc biệt là gần như mỗi sáng, có thể gây hại thận. Ảnh: Shutterstock.

Bữa sáng cung cấp năng lượng để cơ thể bắt đầu ngày mới, nhưng lựa chọn thực phẩm không phù hợp có thể gây bất lợi cho sức khỏe về lâu dài.

Bác sĩ chuyên khoa thận Masahiro Uetsuki, Giáo sư danh dự Đại học Tohoku (Nhật Bản), đã chỉ ra 7 nhóm thực phẩm có thể gây bất lợi cho chức năng thận nếu tiêu thụ thường xuyên hoặc quá mức. Đáng chú ý, nhiều loại trong số này thường xuất hiện trong bữa sáng hàng ngày.

Theo thông tin từ tạp chí Nhật Bản Shukan Josei PRIME, bác sĩ Uetsuki giải thích sau khi cơ thể hấp thụ thực phẩm, nước, muối và protein, các chất thải sinh ra trong quá trình chuyển hóa cần được thận xử lý và đào thải. Vì vậy, chế độ ăn uống có ảnh hưởng đáng kể đến sức khỏe của cơ quan này.

Ông đặc biệt nhấn mạnh những người đã suy giảm chức năng thận cần chú ý kiểm soát chế độ ăn. Việc thường xuyên tiêu thụ thực phẩm chứa nhiều muối, đường hoặc phụ gia phosphat có thể khiến bệnh thận tiến triển nhanh hơn, làm tăng nguy cơ phải lọc máu.

Mì ăn liền

Mì ăn liền là một trong những thực phẩm được chuyên gia đặc biệt lưu ý vì thường chứa hàm lượng natri cao. Dù là mì ly hay mì gói, nếu ăn cả phần nước súp, lượng natri đưa vào cơ thể có thể vượt mức khuyến nghị. Bác sĩ Uetsuki cảnh báo người mắc bệnh thận mạn tính cần hạn chế loại thực phẩm này để tránh làm tăng nguy cơ bệnh tiến triển đến giai đoạn phải lọc máu.

Phô mai chế biến sẵn

Phô mai chế biến được sản xuất bằng cách nghiền nhỏ phô mai tự nhiên, sau đó gia nhiệt và nhũ hóa để tạo kết cấu đồng nhất. Theo bác sĩ Uetsuki, quá trình nhũ hóa thường sử dụng phụ gia chứa phosphat. Việc tiêu thụ quá nhiều những sản phẩm này có thể làm tăng lượng phospho hấp thụ, gây bất lợi cho người có chức năng thận suy giảm.

Thực phẩm muối chua, ngâm mặn

Những thực phẩm được bảo quản bằng cách ngâm hoặc ướp nhiều muối cũng nằm trong danh sách cần hạn chế. Hàm lượng natri cao trong các món ăn này có thể gây bất lợi cho huyết áp và chức năng thận, đặc biệt ở người đã mắc bệnh thận mạn tính.

Thịt chế biến sẵn

Các loại thịt chế biến sẵn như xúc xích, giăm bông và thịt xông khói thường được bổ sung phụ gia chứa phosphat nhằm giữ màu sắc, cải thiện kết cấu và hương vị.

Theo bác sĩ Uetsuki, việc hấp thụ quá nhiều phospho, đặc biệt ở người có chức năng thận suy giảm, có thể làm tăng gánh nặng cho thận và gây bất lợi cho sức khỏe. Ông cho biết bản thân cũng cố gắng hạn chế nhóm thực phẩm này.

Xúc xích, thịt nguội, đồ hộp và thức ăn nhanh thường chứa nhiều muối. Ảnh: Shutterstock.

Nước ép đóng hộp

Nhiều người cho rằng nước ép trái cây luôn tốt cho sức khỏe. Tuy nhiên, bác sĩ Uetsuki lưu ý một số loại nước ép đóng gói có thể chứa lượng đường đáng kể. Theo ông, một hộp nước ép nhỏ có thể chứa khoảng 25 g đường, tương đương 6 viên đường. Việc tiêu thụ nhiều đường trong thời gian dài có thể làm tăng nguy cơ rối loạn đường huyết, từ đó ảnh hưởng gián tiếp đến sức khỏe thận.

Không chỉ nước ép trái cây, các loại nước ép rau củ cũng cần được chú ý về lượng đường. Bác sĩ cho biết ngay cả một số sản phẩm được quảng cáo là nước ép rau củ 100% cũng có thể chứa khoảng 20 g đường. Vì vậy, ông khuyến nghị nên ưu tiên ăn rau củ và trái cây nguyên dạng thay vì thường xuyên sử dụng nước ép.

Cà phê đóng lon

Cà phê đóng lon là loại đồ uống được chuyên gia cảnh báo do nhiều sản phẩm chứa lượng đường tương đối cao. Ngay cả những loại được quảng cáo là ít đường vẫn có thể chứa lượng đường tương đương một viên đường.

Ngoài ra, nước tăng lực cũng thường chứa nhiều đường hơn người tiêu dùng nghĩ. Bác sĩ Uetsuki cho biết bản thân gần như không sử dụng những loại đồ uống này.

Bánh mì ngọt

Các loại bánh mì ngọt có thể cung cấp lượng đường lớn, khiến đường huyết tăng nhanh sau khi ăn. Theo bác sĩ Uetsuki, tình trạng đường huyết tăng cao kéo dài có thể gây tổn thương các mạch máu nhỏ, bao gồm hệ thống mạch máu trong thận.

Ông cũng lưu ý các sản phẩm từ bột mì tinh chế như bánh mì trắng hoặc bánh mì mềm thông thường có thể làm đường huyết tăng nhanh sau bữa ăn, đặc biệt khi tiêu thụ với số lượng lớn.

Bác sĩ Uetsuki nhấn mạnh chế độ ăn uống có vai trò quan trọng trong việc duy trì sức khỏe thận. Những người đã có dấu hiệu suy giảm chức năng thận càng cần kiểm soát chặt chẽ lượng muối, đường và các chất phụ gia trong thực phẩm.

Việc lựa chọn thực phẩm phù hợp, hạn chế đồ chế biến sẵn và duy trì chế độ ăn cân bằng có thể góp phần bảo vệ chức năng thận, giảm nguy cơ bệnh tiến triển.