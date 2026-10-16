7 bộ phim Hàn đáng xem khi muốn tìm chút bình yên

1. Lời hồi đáp 1988

Lấy bối cảnh Seoul năm 1988, phim kể về nhóm năm người bạn thân lớn lên tại khu phố Ssangmun-dong. Họ cùng chia sẻ niềm vui, nỗi buồn và những kỷ niệm tuổi trẻ.

Không chỉ gợi nhắc về quá khứ, tác phẩm còn tôn vinh tình bạn, tình thân và sự gắn kết giữa những người hàng xóm, mang đến cảm giác gần gũi, xúc động.

2. Hai mươi lăm, hai mươi mốt

Phim xoay quanh Na Hee Do (Kim Tae Ri), nữ sinh đam mê đấu kiếm và Baek Yi Jin (Nam Joo Hyuk), chàng trai đang nỗ lực xây dựng lại cuộc sống sau biến cố gia đình.

Từ tình bạn, cả hai trở thành nguồn động viên của nhau trên hành trình theo đuổi ước mơ. Câu chuyện về tình yêu tuổi trẻ, hy vọng và những điều tiếc nuối tạo nên nhiều cung bậc cảm xúc.

3. Hẹn hò chốn công sở

Shin Ha Ri (Kim Se Jeong) nhận lời đi xem mắt thay bạn thân nhưng bất ngờ gặp Kang Tae Moo (Ahn Hyo Seop), giám đốc điều hành công ty nơi cô làm việc.

Từ mối quan hệ theo hợp đồng, cả hai dần nảy sinh tình cảm. Những tình huống tréo ngoe, lời thoại hài hước và sự kết hợp ăn ý của hai cặp đôi mang đến câu chuyện tình công sở nhẹ nhàng, giải trí.

4. Sao băng

Phim kể về ngôi sao Gong Tae Sung (Kim Young Dae) và Oh Han Byul (Lee Sung Kyung), trưởng bộ phận quan hệ công chúng của công ty quản lý anh.

Thường xuyên tranh cãi vì công việc, cả hai dần nhận ra tình cảm dành cho nhau. Tác phẩm còn hé lộ những góc khuất phía sau vẻ hào nhoáng của ngành giải trí, đan xen nhiều tình huống hài hước.

5. Điệu cha-cha-cha làng biển

Yoon Hye Jin (Shin Min Ah), một nha sĩ tham vọng, chuyển đến thị trấn ven biển Gongjin và gặp Hong Doo Shik (Kim Seon Ho), chàng trai đa tài luôn sẵn lòng giúp đỡ mọi người.

Sự khác biệt trong tính cách khiến cả hai ban đầu khó hòa hợp, nhưng dần thấu hiểu nhau qua những lần tiếp xúc. Bên cạnh chuyện tình lãng mạn, phim còn khai thác những vấn đề về mất mát, hối tiếc và học cách chấp nhận bản thân.

6. Tình yêu trong hợp đồng

Choi Sang Eun (Park Min Young) cung cấp dịch vụ làm vợ theo hợp đồng nhưng lại gặp khó khăn trong chuyện tình cảm của chính mình.

Khi nhận ra tình cảm dành cho khách hàng lâu năm Jung Ji Ho (Go Kyung Pyo), cô bất ngờ vướng vào mối quan hệ phức tạp với ngôi sao Kang Hae Jin (Kim Jae Young). Phim mang đến chuyện tình nhẹ nhàng với những tình huống hài hước và hai nam chính có tính cách đối lập.

7. Vì sao đưa anh tới

Do Min Joon (Kim Soo Hyun) là người ngoài hành tinh đã sống trên Trái Đất suốt 400 năm. Cuộc sống khép kín của anh thay đổi khi gặp Cheon Song Yi (Jun Ji Hyun), nữ minh tinh xinh đẹp, hài hước nhưng đôi lúc trẻ con.

Từ những cuộc gặp gỡ tình cờ, cả hai dần nảy sinh tình cảm, kéo theo nhiều tình huống bất ngờ. Sự kết hợp ăn ý của Kim Soo Hyun và Jun Ji Hyun cùng câu chuyện tình yêu độc đáo giúp bộ phim giữ được sức hút qua nhiều năm.