7 bí quyết nuôi dưỡng hàng lông mày dày tự nhiên ngay tại nhà

Tạm ngưng nhổ và cạo lông mày

Nếu muốn sở hữu hàng lông mày dày tự nhiên, điều đầu tiên bạn nên làm là hạn chế nhổ hoặc cạo tỉa quá thường xuyên. Việc loại bỏ lông liên tục có thể khiến bạn khó quan sát dáng mọc tự nhiên, đồng thời gây tổn thương vùng da quanh nang lông nếu thao tác mạnh tay.

Hãy dành thời gian để các sợi lông phát triển theo chu kỳ tự nhiên. Trong giai đoạn chờ đợi, bạn vẫn có thể giữ hàng mày gọn gàng bằng cách dùng kéo nhỏ tỉa những sợi quá dài và gel định hình để cố định dáng. Tuy nhiên, tránh tỉa sát hoặc cố tạo khuôn quá mỏng khi lông mày chưa mọc đều.

Chú ý chăm sóc vùng da quanh chân mày

Không chỉ các sợi lông, vùng da bên dưới cũng cần được quan tâm nếu bạn muốn duy trì hàng mày khỏe mạnh. Theo bác sĩ da liễu Rachel Westbay, da quanh lông mày tương đối nhạy cảm và có thể bị kích ứng khi chịu tác động mạnh từ các phương pháp waxing, threading hoặc sản phẩm tẩy tế bào chết.

Những thành phần như retinoid, AHA và BHA có thể gây khô, đỏ hoặc bong tróc nếu sử dụng không phù hợp. Vì vậy, bạn nên hạn chế chà xát, tránh tẩy tế bào chết quá mạnh và ưu tiên sản phẩm chăm sóc dịu nhẹ. Khi vùng da quanh chân mày bị viêm hoặc kích ứng kéo dài, nên xử lý nguyên nhân thay vì tiếp tục sử dụng các sản phẩm dưỡng.

Lựa chọn serum dưỡng lông mày phù hợp

Serum là sản phẩm có thể bổ sung vào chu trình chăm sóc nếu bạn muốn nuôi dưỡng hàng mày. Khi lựa chọn, hãy chú ý đến bảng thành phần và ưu tiên những công thức có khả năng dưỡng ẩm, chăm sóc sợi lông.

Peptide và panthenol là hai thành phần đáng chú ý. Peptide thường được sử dụng trong mỹ phẩm chăm sóc da và lông, trong khi panthenol có khả năng giữ ẩm, giúp sợi lông mềm mại hơn. Tuy nhiên, không nên mặc định serum chứa các thành phần này chắc chắn kích thích lông mày mọc dày hoặc nhanh hơn. Hiệu quả còn tùy thuộc công thức sản phẩm và tình trạng lông mày của mỗi người.

Khi sử dụng, hãy làm theo hướng dẫn của nhà sản xuất, tránh để sản phẩm tiếp xúc trực tiếp với mắt và ngưng dùng nếu xuất hiện dấu hiệu kích ứng.

Bạn có thể bắt đầu nuôi dưỡng hàng mi từ những thói quen chăm sóc đơn giản

Massage nhẹ nhàng vùng lông mày mỗi tối

Massage là thói quen đơn giản giúp thư giãn vùng da quanh mắt sau một ngày dài. Bạn có thể dùng đầu ngón tay vỗ nhẹ hoặc massage theo đường xương chân mày trong khoảng 30 giây mỗi bên.

Điều quan trọng là giữ lực tay vừa phải, không kéo căng hay chà xát mạnh vùng da mỏng quanh mắt. Massage có thể mang lại cảm giác dễ chịu, nhưng chưa có đủ bằng chứng để khẳng định phương pháp này trực tiếp kích thích lông mày mọc dày hơn.

Tận dụng nha đam để dưỡng ẩm

Nha đam thường xuất hiện trong các công thức chăm sóc da nhờ đặc tính cấp ẩm và làm dịu. Phần gel trong suốt chứa polysaccharide, có thể giúp duy trì độ ẩm trên bề mặt da và sợi lông.

Bạn có thể lựa chọn sản phẩm gel nha đam có công thức phù hợp, không chứa thành phần dễ gây kích ứng và thử trước trên một vùng da nhỏ. Nếu sử dụng nha đam tươi, cần làm sạch kỹ phần gel, tránh để nhựa vàng tiếp xúc với da. Sau khi thoa, không nên để sản phẩm dính vào mắt.

Dù vậy, nha đam chủ yếu hỗ trợ dưỡng ẩm, chưa có bằng chứng đáng tin cậy cho thấy nguyên liệu này có thể trực tiếp làm lông mày mọc dày hơn.

Hạn chế sản phẩm chứa thành phần dễ gây khô, kích ứng

Gel định hình, mascara chân mày và các sản phẩm trang điểm có thể ảnh hưởng đến tình trạng sợi lông nếu sử dụng thường xuyên nhưng không được làm sạch đúng cách. Một số công thức chứa nhiều cồn hoặc hương liệu có thể khiến vùng da nhạy cảm bị khô, kích ứng.

Bạn nên kiểm tra bảng thành phần trước khi mua, ưu tiên sản phẩm có công thức dịu nhẹ và phù hợp với loại da của mình. Cuối ngày, hãy tẩy trang cẩn thận, tránh chà xát mạnh khi loại bỏ gel hoặc mascara. Đừng quên vệ sinh dụng cụ trang điểm định kỳ để hạn chế bụi bẩn tích tụ.

Nuôi dưỡng lông mày từ bên trong bằng chế độ ăn

Chế độ dinh dưỡng cân bằng góp phần duy trì sức khỏe của tóc và lông. Protein là thành phần quan trọng cấu tạo nên sợi lông, trong khi sắt, kẽm và vitamin nhóm B cũng tham gia vào nhiều quá trình chuyển hóa liên quan đến sự phát triển của nang lông.

Bạn có thể bổ sung các thực phẩm như rau bina, đậu lăng, hạt bí, hạt điều, các loại đậu và ngũ cốc nguyên hạt. Đây là những nguồn cung cấp protein thực vật, sắt, kẽm và nhiều vi chất cần thiết. Nếu chế độ ăn thiếu sắt hoặc protein kéo dài, tình trạng tóc và lông thưa mỏng có thể trở nên rõ hơn.

Tuy nhiên, không nên tự ý uống viên bổ sung với kỳ vọng làm lông mày dày lên. Nếu nghi ngờ thiếu chất, bạn nên thăm khám để được đánh giá và tư vấn phù hợp.