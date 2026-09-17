7 bị cáo lĩnh án trong đường dây mua bán 906 hóa đơn trái phép

Các bị cáo tại phiên tòa.

TAND TP Quảng Ninh vừa mở phiên tòa xét xử 7 bị cáo về các tội “Mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước” và “Trốn thuế”.

Theo cáo trạng, từ năm 2016 đến năm 2024, Hoàng Văn Phương (SN 1979, trú tại TP Hà Nội) thành lập, quản lý nhiều doanh nghiệp và trực tiếp tổ chức mua bán trái phép 906 hóa đơn giá trị gia tăng, thu lợi bất chính hơn 1,76 tỉ đồng.

Giúp sức cho Phương có Lâm Thị Mây (SN 1986, trú tại TP Hải Phòng), Nguyễn Thị Hoàng Ngân (SN 1979, trú tại TP Hải Phòng) và Nguyễn Thị Huệ (SN 1972, trú tại TP Hải Phòng).

Trong đó, với vai trò kế toán, Mây giúp Phương thực hiện các giao dịch chuyển tiền qua ngân hàng, hoàn thiện hồ sơ, theo dõi công nợ, kê khai và báo cáo thuế. Mây và Ngân tham gia giúp sức mua bán tổng cộng 906 hóa đơn trái phép.

Từ năm 2020 đến năm 2024, Huệ giúp sức cho Phương mua bán 561 hóa đơn trái phép. Các bị cáo Mây, Ngân và Huệ không được hưởng lợi từ việc mua bán hóa đơn mà nhận tiền lương cố định.

Đối với Lại Văn Hữu (SN 1976, trú tại phường Hà Tu, TP Quảng Ninh), cáo trạng xác định, từ năm 2018 đến năm 2023, bị cáo đã mua 288 hóa đơn trái phép của Phương để hợp thức hóa hàng hóa đầu vào cho Công ty Đất Rồng và Công ty Đất Việt. Qua đó, Hữu kê khai, trốn hơn 47,9 tỉ đồng tiền thuế giá trị gia tăng.

Trong giai đoạn 2021-2022, Nguyễn Văn Chuyên (SN 1967, trú tại phường Việt Hưng, TP Quảng Ninh) làm trung gian mua 18 hóa đơn trái phép của Phương rồi bán lại cho Phạm Thị Xinh, thu lợi bất chính hơn 26,5 triệu đồng.

Phạm Thị Xinh (SN 1979, trú tại phường Bãi Cháy, TP Quảng Ninh) sử dụng 18 hóa đơn trên để hợp thức hóa đầu vào cho Công ty Phúc Xuân và Công ty Hưng Thịnh, qua đó kê khai, trốn hơn 492 triệu đồng tiền thuế giá trị gia tăng.

Sau khi xem xét toàn diện nội dung vụ án, tính chất, mức độ hành vi phạm tội và các tình tiết liên quan, Hội đồng xét xử tuyên phạt Hoàng Văn Phương 3 năm 6 tháng tù; Lâm Thị Mây và Nguyễn Thị Hoàng Ngân mỗi bị cáo 18 tháng tù; Nguyễn Thị Huệ 15 tháng tù; Nguyễn Văn Chuyên 5 tháng tù, cùng về tội “Mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước”.

Về tội “Trốn thuế”, Lại Văn Hữu bị tuyên phạt 4 năm tù; Phạm Thị Xinh bị phạt 700 triệu đồng.