7,9 triệu tấn sắt thép xuất khẩu, thu về 5,4 tỉ USD

Việt Nam xuất khẩu 7,9 triệu tấn sắt thép, thu về 5,4 tỉ USD trong 8 tháng đầu năm 2026

Xuất khẩu sắt thép đạt 7,9 triệu tấn sau 8 tháng

Trong 8 tháng đầu năm 2026, lượng sắt thép xuất khẩu của Việt Nam đạt 7,9 triệu tấn, mang về 5,4 tỉ USD. So với cùng kỳ năm 2025, sản lượng tăng 10,9%, trong khi giá trị tăng 16%.

Diễn biến này cho thấy kim ngạch tăng nhanh hơn sản lượng. Giá xuất khẩu sắt thép bình quân trong 8 tháng đạt khoảng 687USD/tấn, giảm 4,64% so với cùng kỳ năm trước.

Nhìn lại các năm, lượng sắt thép xuất khẩu từng đạt 6,26 triệu tấn năm 2018, 6,66 triệu tấn năm 2019 và 9,85 triệu tấn năm 2020. Năm 2021 ghi nhận 13 triệu tấn, trước khi giảm còn 8,39 triệu tấn năm 2022.

Mỹ, Ấn Độ và Campuchia là những thị trường lớn

Trong 8 tháng đầu năm 2026, Mỹ là thị trường có kim ngạch xuất khẩu sắt thép lớn nhất, đạt 700 triệu USD, tương ứng 1,102 triệu tấn.

Tiếp theo là Campuchia với 606 triệu USD, Ấn Độ 466 triệu USD và Brazil 488,6 triệu USD. Các thị trường khác gồm Italy 305 triệu USD, Indonesia 280 triệu USD, Bỉ 292,6 triệu USD, Malaysia 324,7 triệu USD và Thái Lan 164 triệu USD.

Số liệu cho thấy hoạt động xuất khẩu sắt thép đang được phân bổ trên nhiều thị trường, với cả các thị trường châu Á, châu Âu và châu Mỹ.

MẠNH LÊ