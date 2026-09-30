7/8 phân khu ở cụm Dự án Aqua City không phải nộp thêm tiền sử dụng đất

Khu đô thị dịch vụ thương mại cao cấp cù lao Phước Hưng (đảo Phượng Hoàng) nhìn từ trên cao. Dự án đang được chủ đầu tư tăng tốc thi công hoàn thiện. Ảnh: ĐVCC

Trong 2 ngày 28 và 29-9, Chủ tịch UBND thành phố đã ban hành các quyết định phê duyệt giá đất cụ thể làm cơ sở tính tiền sử dụng đất, tiền thuê đất khi điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết xây dựng tại các khu vực thuộc cụm Dự án Aqua City.

Các quyết định liên quan đến Dự án Aqua City, Khu đô thị Aqua Riverside City, Khu đô thị Aqua Waterfront City và các phân khu thuộc Khu đô thị dịch vụ thương mại cao cấp cù lao Phước Hưng. Mỗi văn bản xác định cụ thể phạm vi khu đất, cơ cấu sử dụng đất trước và sau điều chỉnh quy hoạch, thời điểm định giá và giá đất cụ thể tương ứng.

Theo kết quả xác định nghĩa vụ tài chính, 7/8 phân khu không phải nộp thêm tiền sử dụng đất sau điều chỉnh quy hoạch.

Một góc Khu đô thị Aqua Waterfront City. Ảnh: ĐVCC

Theo Tập đoàn Novaland, kết quả này giúp giảm áp lực huy động vốn cho doanh nghiệp, đồng thời xác định doanh nghiệp không phải dự trù thêm khoản tiền sử dụng đất đối với các phân khu. Đây cũng là cơ sở để doanh nghiệp tiếp tục hoàn thiện các thủ tục pháp lý, tập trung nguồn lực thi công và bàn giao nhà, hoàn thành dự án theo cam kết với địa phương.

Trước đó, Sở Xây dựng thành phố đã có các văn bản xác nhận hàng ngàn căn nhà thuộc cụm Dự án Aqua City đủ điều kiện đưa vào kinh doanh theo quy định. Đại diện Novaland cũng cho biết, dự án có cam kết tài trợ khoảng 2 ngàn tỷ đồng để đầu tư hệ thống hạ tầng giao thông kết nối khu đô thị với các khu vực lân cận.

Việc tháo gỡ các thủ tục về quy hoạch và nghĩa vụ tài chính giúp khơi thông nguồn lực, tạo điều kiện để dự án tiếp tục triển khai hạ tầng, nhà ở và các công trình dịch vụ theo quy hoạch. Khi hoàn thiện, dự án sẽ góp phần hình thành các khu nhà ở, dịch vụ và không gian công cộng; khai thác hiệu quả giá trị cảnh quan, sinh thái của sông Đồng Nai theo định hướng phát triển đô thị của thành phố.