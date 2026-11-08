7.000 người đi bộ hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam

Sáng 8/11, Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật TPHCM tổ chức chương trình đi bộ đồng hành hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2026, với chủ đề “Thượng tôn pháp luật - Vì cộng đồng khỏe mạnh, văn minh và nghĩa tình”.

Chương trình thu hút khoảng 7.000 người, gồm lãnh đạo các cơ quan Trung ương, lãnh đạo TPHCM, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, lực lượng vũ trang, đoàn viên thanh niên, học sinh sinh viên, luật sư, cộng đồng doanh nghiệp.

Lộ trình đi bộ dài khoảng 1,5km, xuất phát từ đường Lê Duẩn và đi qua các tuyến đường trung tâm thành phố: Công xã Paris, Đồng Khởi, Lê Lợi, Nguyễn Huệ, Lê Thánh Tôn, Pasteur.

Lãnh đạo TPHCM cùng đông đảo bà con nhân dân tham gia chương trình đi bộ. Ảnh: Ngô Tùng

Người dân khởi động trước lúc đi bộ.

Thông qua hoạt động thể thao cộng đồng, ban tổ chức hướng đến nâng cao nhận thức, hình thành thói quen chủ động tìm hiểu, tự giác tuân thủ và chấp hành pháp luật, đồng thời lan tỏa phong trào rèn luyện thân thể, xây dựng đời sống văn hóa lành mạnh và tinh thần trách nhiệm cộng đồng.

Phát biểu tại chương trình, ông Nguyễn Mạnh Cường - Phó Chủ tịch UBND TPHCM - nêu rõ Ngày Pháp luật Việt Nam năm nay mang một ý nghĩa đặc biệt khi hướng tới kỷ niệm 80 năm ngày Quốc hội thông qua Hiến pháp 1946 - bản hiến pháp đầu tiên của nước ta, gắn với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc (18/11) và Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11) lần đầu tiên.

Ông Cường cho biết, trong giai đoạn hiện nay, TPHCM đang tập trung hoàn thiện đồng bộ thể chế để phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, tập trung thực hiện các mục tiêu trọng tâm theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ I. Sự tham gia của đông đảo của các tầng lớp nhân dân trong sự kiện sáng nay thể hiện sự đồng lòng, quyết tâm cao để thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm như: sẽ tiếp tục quán triệt, thể chế hóa đầy đủ các nghị quyết của Trung ương và thành phố, chuyển hóa thể chế và cơ chế đặc thù thành lợi thế phát triển, thành năng lực cạnh tranh, thành kết quả cụ thể đo đếm được cho sự phát triển của thành phố.

Đi liền đó, tập trung xây dựng hệ thống pháp luật của TPHCM đến năm 2030 phải đồng bộ, thống nhất, minh bạch và khả thi.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Mạnh Cường cùng các lãnh đạo thành phố đồng hành cùng người dân trong hoạt động ý nghĩa sáng cuối tuần.

Lãnh đạo TPHCM nhấn mạnh, công tác tổ chức thi hành pháp luật phải hướng mạnh về cơ sở, việc xây dựng chính sách pháp luật cần gắn với quá trình tổ chức triển khai thực hiện, thường xuyên đánh giá hiệu quả, tiếp thu những phản hồi từ thực tiễn để kịp thời điều chỉnh, hoàn thiện chính sách, trong đó lấy chất lượng cuộc sống và sự hài lòng của người dân làm thước đo, tạo sự đột phá trong công tác thi hành pháp luật…

Đoàn Luật sư TPHCM tham gia buổi hoạt động.

Nhân dân các địa phương cùng hưởng ứng chương trình.

Bạn trẻ thể hiện tinh thần năng động, tươi trẻ.

Buổi hoạt động thu hút hàng nghìn bạn trẻ tham gia. Ảnh: Ngô Tùng