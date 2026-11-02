7.000.000 đồng bất ngờ 'rơi' vào tài khoản của Tống Văn Thủ (SN 1983), công an hai tỉnh phối hợp xác minh

Theo Trang TTĐT Công an tỉnh Phú Thọ, ngày 1/11, Công an xã Chí Đám, tỉnh Phú Thọ vừa phối hợp với Công an xã Mường Tè, tỉnh Lai Châu, hỗ trợ một người dân nhận lại số tiền 7 triệu đồng do chuyển khoản nhầm.

Trước đó, ngày 29/10, chị Trần Ánh Hồng, sinh năm 1995, trú tại thôn Gò Măng, xã Chí Đám, thực hiện giao dịch chuyển 7 triệu đồng từ tài khoản mở tại Ngân hàng TMCP Quân đội (MB) đến một tài khoản cùng ngân hàng. Tuy nhiên, do nhập nhầm số tài khoản thụ hưởng, số tiền trên đã được chuyển đến tài khoản của người khác. Ngay sau khi phát hiện sai sót, chị Hồng đã đến Công an xã Chí Đám trình báo, đề nghị hỗ trợ giải quyết.

Cán bộ Công an xã Chí Đám trao trả số tiền 7 triệu đồng cho chị Trần Ánh Hồng sau khi phối hợp xác minh, hỗ trợ giải quyết vụ việc chuyển khoản nhầm - Ảnh: Công an Phú Thọ

Tiếp nhận thông tin, Công an xã Chí Đám đã hướng dẫn chị Hồng liên hệ ngân hàng thông báo giao dịch chuyển nhầm, thực hiện các thủ tục cần thiết; đồng thời phối hợp xác minh thông tin chủ tài khoản nhận tiền. Qua xác minh, xác định người đứng tên tài khoản là anh Tống Văn Thủ, sinh năm 1983, trú tại bản Nậm Củn, xã Mường Tè, tỉnh Lai Châu.

Để hỗ trợ giải quyết vụ việc, Công an xã Chí Đám đã đề nghị Công an xã Mường Tè phối hợp xác minh, liên hệ người nhận tiền. Sau khi tiếp nhận đề nghị, Công an xã Mường Tè đã mời anh Thủ đến làm việc, thông tin về giao dịch chuyển khoản nhầm. Sau khi nắm rõ sự việc, anh Thủ đã tự nguyện chuyển lại toàn bộ 7 triệu đồng để hoàn trả cho chị Hồng.

Trên cơ sở phối hợp giữa hai đơn vị, Công an xã Chí Đám đã trao trả đầy đủ số tiền 7 triệu đồng cho chị Hồng tại trụ sở đơn vị. Nhận lại số tiền đã chuyển nhầm, chị Hồng bày tỏ sự cảm ơn đối với lực lượng Công an hai địa phương đã kịp thời hỗ trợ, giúp chị giải quyết vụ việc.

Qua sự việc, cơ quan công an khuyến cáo người dân cần kiểm tra kỹ tên người thụ hưởng, số tài khoản và các thông tin giao dịch trước khi xác nhận chuyển tiền. Nếu phát hiện chuyển khoản nhầm, người dân nên nhanh chóng liên hệ ngân hàng và trình báo cơ quan công an để được hướng dẫn, hỗ trợ giải quyết theo quy định.