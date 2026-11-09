690 nhà giáo được vinh danh sau 12 năm triển khai 'Chia sẻ cùng thầy cô'

34 giáo viên tiêu biểu xuất sắc được vinh danh tại chương trình “Chia sẻ cùng thầy cô” năm 2026.

Chia sẻ tại buổi gặp mặt, anh Lê Hải Long - Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam cho biết: “Sau 12 năm triển khai, chương trình đã tuyên dương 690 thầy giáo, cô giáo tiêu biểu trên mọi miền Tổ quốc gồm: thầy cô giáo đang ngày đêm “bám bản” dạy học tại các vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn; thầy cô đang giảng dạy ở các huyện đảo, xã đảo xa xôi; thầy giáo là những cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng mang quân hàm xanh; thầy cô giáo dục đặc biệt dạy các em học sinh khuyết tật; thầy cô là người dân tộc thiểu số đang công tác tại vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn”.

Năm 2026, Trung ương Hội LHTN Việt Nam tiếp tục phối hợp với Bộ GD&ĐT, Tập đoàn Thiên Long tổ chức chương trình “Chia sẻ cùng thầy cô”, sau hơn 1 tháng triển khai kể từ ngày 12/8, Ban tổ chức Chương trình đã nhận được 190 hồ sơ các gương thầy cô giáo từ 32 tỉnh, thành phố.

Thứ trưởng Thường trực Bộ GD&ĐT Phạm Ngọc Thưởng phát biểu. Ảnh Triều Minh.

Ngày 23/9, Hội đồng xét chọn đã họp và thống nhất danh sách 34 gương giáo viên tiêu biểu xuất sắc về dự chương trình “Chia sẻ cùng thầy cô” năm 2026 tại Thủ đô Hà Nội, trong đó có 14 giáo viên là người dân tộc thiểu số của 8 dân tộc Tày, Sán Chỉ, Mường, Cơ Tu, Chăm, Khmer, Nùng, Hoa”.

Anh Lê Hải Long cho biết: “Giáo viên lớn tuổi nhất là cô Phan Thị Lệ giáo viên Trường Tiểu học Trương Lương(xã Hoà An, tỉnh Cao Bằng), sinh năm 1972 (thời gian công tác 29 năm 9 tháng). Giáo viên trẻ tuổi nhất là cô Nguyễn Thị Vân Nhi (sinh năm 1994), công tác tại Trường tiểu học và THCS Hồng Thủy, TP. Huế (thời gian công tác 6 năm 9 tháng)”.

Các cô giáo chia sẻ tại buổi gặp mặt ở Bộ GD&ĐT. Ảnh Triều Minh.

Tại buổi gặp mặt, cô Lỷ Móc Làu – giáo viên tại Trường Mầm non Hải Sơn (xã Hải Sơn, Quảng Ninh) chia sẻ: “Xã Hải Sơn là xã khu vực miền núi, biên giới, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, trong những năm vừa qua nhờ sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, Bộ GD&ĐT, các chính sách hỗ trợ thiết thực được triển khai như sữa học đường cho trẻ mầm non và học sinh tiểu học; miễn phí sách giáo khoa; hỗ trợ tiền ăn trưa, hỗ trợ phổ cập… giúp tỷ lệ trẻ đến lớp đúng độ tuổi tăng lên. Tôi mong muốn các cấp lãnh đạo tiếp tục quan tâm, duy trì và phát huy những chính sách giáo dục nhân văn, thiết thực đó để học sinh ở các xã biên giới, miền núi và vùng đồng bào dân tộc thiểu số yên tâm đến trường”.

Thứ trưởng Thường trực Bộ GD&ĐT Phạm Ngọc Thưởng (ngoài cùng bên phải) trao bằng khen Bộ GD&ĐT cho cô Bùi Thị Thuý - Trường Tiểu học Hải Ninh 2 – xã Hải Ninh – tỉnh Lâm Đồng. Ảnh Triều Minh.

Chia sẻ tại buổi gặp mặt, Thứ trưởng Thường trực Bộ GD&ĐT Phạm Ngọc Thưởng ghi nhận, trân trọng những đóng góp cũng như lắng nghe các ý kiến, đề xuất của thầy cô tại buổi gặp mặt. "34 thầy cô giáo có mặt hôm nay hết sức tiêu biểu. Qua các thầy cô, cho phép tôi gửi lời thăm hỏi, chúc mừng tới các đồng nghiệp nơi thầy cô đang công tác" - Thứ trưởng Thường trực nói.

Theo Thứ trưởng Thường trực Phạm Ngọc Thưởng, trong suốt 12 năm qua, Trung ương Hội Thanh niên Việt Nam cùng với Tập đoàn Thiên Long đã có sáng kiến hết sức là ý nghĩa, mang đậm cái tinh thần chia sẻ, tính nhân văn. Chương trình tôn vinh và tổ chức gặp mặt gần 700 thầy cô giáo trong số hàng chục ngàn thầy cô giáo trên mọi miền của đất nước.

Nhân dịp này, Thứ trưởng Thường trực một lần nữa thay mặt lãnh đạo Bộ GD&ĐT, trân trọng cảm ơn các đồng chí ở Trung ương Hội Thanh niên Việt Nam, Tập đoàn Thiên Long và tin rằng trong thời gian tới sẽ làm tốt hơn, tiếp tục được lắng nghe, chia sẻ từ các thầy cô.