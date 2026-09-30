682 bộ hài cốt liệt sĩ được quy tập tại Công viên Lê Thị Riêng

Lực lượng tham gia tìm kiếm hài cốt liệt sĩ tại khu B.

Theo Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ thuộc Bộ Tư lệnh TP Hồ Chí Minh, trong ngày, các lực lượng tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm tại Khu B, xử lý hơn 500 m³ đất. Bộ Tư lệnh TP Hồ Chí Minh huy động 3 máy cuốc, 1 xe ben và 2 xe tải 3,5 tấn phục vụ công tác đào, vận chuyển đất, bảo đảm tiến độ thực hiện nhiệm vụ.

Tính từ ngày 23/6 đến hết ngày 30/9/2026, các lực lượng đã phát hiện, quy tập 682 bộ hài cốt liệt sĩ, trong đó 301 bộ có di vật.

Trong tổng số 682 bộ hài cốt liệt sĩ được phát hiện, quy tập, có 649 bộ được phát hiện, quy tập riêng lẻ và 33 bộ tại 8 vị trí mộ tập thể, gồm 2 vị trí tại Khu A và 6 vị trí tại Khu B.

Lực lượng tìm kiếm, quy tập thêm 10 bộ hài cốt liệt sĩ tại Khu B, Công viên Lê Thị Riêng.

Công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng tiếp tục được các lực lượng triển khai khẩn trương, với phương châm tìm kiếm kỹ lưỡng, mở rộng phạm vi nhằm phát hiện, quy tập đầy đủ hài cốt liệt sĩ.