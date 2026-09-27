68 vận động viên tham dự Hội thao Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh

Các đoàn vận động viên tham dự hội thao

Ban tổ chức tặng hoa các đoàn vận động viên

Tham dự hội thao có 68 vận động viên đến từ 11 công đoàn bộ phận, được chia thành 5 đoàn vận động viên. Các vận động viên tranh tài ở 3 môn: Pickleball, cầu lông và cờ tướng.

Các vận động viên tham gia thi đấu môn Pickleball

Các vận động viên thi đấu môn cờ tướng

Với tinh thần “Đoàn kết - Trung thực - Cao thượng”, các vận động viên đã thi đấu sôi nổi, hết mình, tạo không khí vui tươi, phấn khởi. Các trận đấu diễn ra hấp dẫn, thu hút sự cổ vũ, động viên nhiệt tình của đông đảo cán bộ, đoàn viên, người lao động trong chi nhánh.

Lãnh đạo Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh trao giải nhất, nhì, ba cho các vận động viên đoạt giải môn cờ tướng

Lãnh đạo Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh trao giải nhất, nhì, ba cho đôi nam dưới 42 tuổi môn Pickleball

Lãnh đạo Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh trao giải nhất, nhì, ba cho đôi nữ dưới 42 tuổi môn Pickleball

Lãnh đạo Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh trao giải nhất, nhì, ba cho đôi nam đoạt giải môn cầu lông

Kết thúc hội thao, Ban Tổ chức đã trao các giải nhất, nhì, ba cho các vận động viên đạt thành tích ở 3 môn thi đấu. Đồng thời, trao giải vận động viên cao tuổi nhất; giải phong trào và giải nhất, nhì, ba toàn đoàn cho các đoàn có thành tích xuất sắc.

Lãnh đạo Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh trao giải phong trào cho đại diện các đoàn vận động viên

Lãnh đạo Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh trao giải nhất toàn đoàn cho đoàn vận động viên xuất sắc

Đây là hoạt động thiết thực chào mừng 24 năm ngày thành lập NHCSXH (4/10/2002 - 4/10/2026). Đồng thời là dịp để cán bộ, đoàn viên công đoàn, người lao động rèn luyện sức khỏe, nâng cao đời sống tinh thần, giao lưu, học hỏi; tăng cường tinh thần đoàn kết, gắn bó giữa các công đoàn bộ phận, các phòng chuyên môn và các phòng giao dịch trong toàn chi nhánh, góp phần xây dựng tập thể đoàn kết, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.