68 vận động viên tham dự Hội thao Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh
Trong 2 ngày (26 - 27/9), Công đoàn cơ sở Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) tỉnh tổ chức Hội thao Chi nhánh NHCSXH tỉnh năm 2026.
Tham dự hội thao có 68 vận động viên đến từ 11 công đoàn bộ phận, được chia thành 5 đoàn vận động viên. Các vận động viên tranh tài ở 3 môn: Pickleball, cầu lông và cờ tướng.
Với tinh thần “Đoàn kết - Trung thực - Cao thượng”, các vận động viên đã thi đấu sôi nổi, hết mình, tạo không khí vui tươi, phấn khởi. Các trận đấu diễn ra hấp dẫn, thu hút sự cổ vũ, động viên nhiệt tình của đông đảo cán bộ, đoàn viên, người lao động trong chi nhánh.
Kết thúc hội thao, Ban Tổ chức đã trao các giải nhất, nhì, ba cho các vận động viên đạt thành tích ở 3 môn thi đấu. Đồng thời, trao giải vận động viên cao tuổi nhất; giải phong trào và giải nhất, nhì, ba toàn đoàn cho các đoàn có thành tích xuất sắc.
Đây là hoạt động thiết thực chào mừng 24 năm ngày thành lập NHCSXH (4/10/2002 - 4/10/2026). Đồng thời là dịp để cán bộ, đoàn viên công đoàn, người lao động rèn luyện sức khỏe, nâng cao đời sống tinh thần, giao lưu, học hỏi; tăng cường tinh thần đoàn kết, gắn bó giữa các công đoàn bộ phận, các phòng chuyên môn và các phòng giao dịch trong toàn chi nhánh, góp phần xây dựng tập thể đoàn kết, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
Nguồn Lạng Sơn: https://baolangson.vn/68-van-dong-vien-tham-du-hoi-thao-chi-nhanh-ngan-hang-chinh-sach-xa-hoi-tinh-5105439.html