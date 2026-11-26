Trong giai đoạn 2026-2030, Hà Nội dự kiến xây mới 68 trường THPT tại các xã/phường: Đông Anh, Sóc Sơn, Chương Mỹ, Thanh Liệt, Hoàng Mai, Đại Mỗ, Cầu Giấy, Nội Bài, Hà Đông, Yên Sở, Dương Nội, Chương Dương, Đống Đa, Vĩnh Tuy, Đan Phượng... Trong số này, có cả trường công lập, trường tư thục, và trường nhiều cấp học.

Theo quy hoạch, các phường/xã dự kiến được bổ sung thêm 2 trường THPT từ nay đến năm 2030 gồm: Cầu Giấy, Hồng Hà, Sóc Sơn, Phú Lương, Tây Hồ, Thuận An, Thư Lâm, Đống Đa, Tùng Thiện.

Xét theo khu vực, có 6 phường, xã sẽ có 3 trường mới, gồm Sóc Sơn, Nội Bài, Đa Phúc, Phú Lương, Thuận An và Phúc Thọ. Trong đó, duy nhất xã Sóc Sơn có cả 3 trường dự kiến xong trước năm 2030.

Tổng số trường THPT được xây mới theo quy hoạch đến năm 2050 của Hà Nội là 88 trường.

Dưới đây là danh sách các trường THPT sẽ được xây mới trên địa bàn TP Hà Nội: