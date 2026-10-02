68 huy chương được trao trong ngày thứ 12 Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Cà Mau
Ngày 2/10, trong khuôn khổ Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Cà Mau lần thứ I - năm 2026, các vận động viên tiếp tục tranh tài ở nhiều nội dung với tinh thần thi đấu sôi nổi, quyết liệt.
Trên sân đấu, các vận động viên đều nỗ lực thể hiện bản lĩnh, kỹ thuật và quyết tâm giành thành tích cao. Ở các môn Vovinam, đẩy gậy nam và điền kinh, nhiều cuộc so tài diễn ra hấp dẫn, thu hút sự quan tâm, cổ vũ của đông đảo khán giả.
Ở môn Vovinam, các vận động viên thể hiện sự quyết đoán, chính xác trong từng động tác. Trong khi đó, tại nội dung đẩy gậy nam, sức mạnh, sự bền bỉ và chiến thuật được phát huy qua từng lượt đấu.
Trên đường chạy các nội dung điền kinh, các vận động viên thi đấu hết mình, nỗ lực vượt qua đối thủ và giới hạn của bản thân để mang về thành tích cho đơn vị.
Kết thúc ngày thi đấu, Ban tổ chức Đại hội trao 68 huy chương cho các vận động viên đạt thành tích cao ở các nội dung. Đây là một trong những ngày có số lượng huy chương được trao nhiều nhất từ đầu Đại hội đến nay.
Trong ngày thi đấu, các cụm số 1, 2, 6, 7 và 15 là những đơn vị có nhiều vận động viên đoạt giải.
Trải qua 12 ngày thi tài, Đại hội tiếp tục tạo không khí sôi nổi, góp phần lan toả tinh thần thể thao đoàn kết, trung thực, cao thượng trong những ngày hội thể thao lớn của tỉnh./.
Nguồn Cà Mau: https://baocamau.vn/68-huy-chuong-duoc-trao-trong-ngay-thu-12-dai-hoi-the-duc-the-thao-tinh-ca-mau-a132947.html