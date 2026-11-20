Theo thông tin từ bệnh viện, trong số 68 trường hợp, có 54 học sinh nhập viện điều trị nội trú, 14 em được điều trị ngoại trú. Đến thời điểm cập nhật, 17 em đã xuất viện, một trường hợp được chuyển viện theo yêu cầu gia đình, 36 em tiếp tục điều trị. Sức khỏe các bệnh nhân hiện ổn định, các triệu chứng đau bụng, tiêu chảy đã giảm. Tuy nhiên, bệnh viện chưa có kết quả xét nghiệm để xác định nguyên nhân.

BV đa khoa khu vực long khánh nơi tiếp nhận 68 trường hợp nghi bị ngộ độc thực phẩm (ảnh BV)

Theo báo cáo của UBND phường Long Khánh, ngày 16/11, nhà trường tổ chức bếp ăn tập thể phục vụ 778 học sinh. Thực đơn gồm hamburger gà, sữa tươi vào buổi sáng; cơm trắng, thịt cốt lết nướng BBQ, trứng hấp, cải thìa cà rốt xào, canh rong biển thịt bằm và trái cây vào buổi trưa. Bữa xế có món khoai lang kén dành cho 392 học sinh từ lớp 1 đến lớp 5.

Sau khi xảy ra vụ việc, nhà trường đã niêm phong mẫu thực phẩm lưu ngày 16/11, gửi các mẫu thực phẩm sống và chín đến Viện Pasteur TP.HCM để xét nghiệm các chỉ tiêu an toàn thực phẩm.

UBND phường Long Khánh đã thành lập tổ điều tra, xác minh các trường hợp nghi ngộ độc, đồng thời chỉ đạo các đơn vị liên quan tiếp tục rà soát, kiểm tra và truy xuất nguồn gốc thực phẩm. Nhà trường được yêu cầu phối hợp với cơ quan chức năng, thường xuyên cập nhật tình hình sức khỏe học sinh và thông tin đến phụ huynh.

Hiện nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục xác minh, làm rõ./.