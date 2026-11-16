68 giáo viên đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi THPT cấp tỉnh

Bế mạc Hội thi giáo viên dạy giỏi trung học phổ thông cấp tỉnh lần thứ XII.

Hội thi năm nay thu hút 97 giáo viên đăng ký tham gia ở 14 môn học, gồm: Toán, Ngữ văn, Sinh học, Lịch sử, Tiếng Anh, Địa lý, Hóa học, Giáo dục thể chất, Giáo dục kinh tế và pháp luật, Tin học, Giáo dục công dân, Vật lý, Công nghệ nông nghiệp và Công nghệ công nghiệp. Các thí sinh tham gia 2 nội dung: trình bày biện pháp nâng cao chất lượng công tác giảng dạy và thực hành một tiết dạy theo Chương trình giáo dục phổ thông hiện hành.

Các giáo viên dự Hội thi giáo viên dạy giỏi trung học phổ thông cấp tỉnh lần thứ XII.

Theo đánh giá của Ban Tổ chức, nhiều giáo viên đã lựa chọn các biện pháp xuất phát từ thực tiễn giảng dạy, phù hợp với đặc thù bộ môn và định hướng phát triển năng lực học sinh. Các giải pháp thể hiện tinh thần đổi mới trong tổ chức hoạt động dạy học, chủ động ứng dụng công nghệ số và trí tuệ nhân tạo (AI) vào bài giảng; đồng thời bảo đảm tính khả thi, có thể áp dụng và chia sẻ rộng rãi trong sinh hoạt chuyên môn. Một số biện pháp tiêu biểu được đề xuất nhân rộng trong toàn ngành.

Ban tổ chức trao giấy chứng nhận danh hiệu giáo viên dạy giỏi THPT cấp tỉnh cho các thí sinh.

Kết thúc hội thi, có 68 giáo viên được công nhận đạt danh hiệu Giáo viên dạy giỏi THPT cấp tỉnh năm học 2026–2027. Nhân dịp này, Ban Tổ chức đã trao giấy khen cho 34 cá nhân có thành tích xuất sắc; trong đó, 14 cá nhân được Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo khen thưởng, 15 cá nhân nhận khen thưởng từ Hội Khuyến học và 5 cá nhân được Hội Cựu giáo chức khen thưởng.

Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào trao tặng giấy khen cho các cá nhân.

Hội Cựu giáo chức trao tặng khen thưởng cho các cá nhân.

Hội Khuyến học trao tặng khen thưởng cho các cá nhân.