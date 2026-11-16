68 cá nhân ở Sơn La được công nhận giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh

Các giáo viên THPT được công nhận đạt danh dạy giỏi cấp tỉnh năm học 2026-2027.

Ngày 16/11, Sở GD&ĐT tỉnh Sơn La tổ chức bế mạc Hội thi giáo viên THPT dạy giỏi cấp tỉnh lần thứ XII, năm học 2026 - 2027.

Hội thi diễn ra từ ngày 6 - 16/11, với sự tham gia của 97 giáo viên tiêu biểu đến từ 39 đơn vị trường học có cấp THPT trên địa bàn tỉnh. Trong 10 ngày, các giáo viên tham gia 2 nội dung thi gồm: Báo cáo biện pháp nâng cao chất lượng công tác giảng dạy và thực hành giảng dạy 1 tiết học theo chương trình THPT hiện hành.

Tại nội dung thi báo cáo biện pháp, nhiều giáo viên đã lựa chọn những vấn đề xuất phát từ thực tiễn giảng dạy, bám sát đặc thù môn học và hướng tới phát triển năng lực học sinh. Các biện pháp thể hiện tính ứng dụng, khả năng tổ chức hoạt động học tập, điều kiện áp dụng và chia sẻ kinh nghiệm trong tổ chuyên môn. Kết quả, có 89/97 biện pháp đạt yêu cầu, chiếm 91,8%.

Đối với phần thi thực hành giảng dạy, đa số giáo viên có sự chuẩn bị chu đáo về nội dung, học liệu và thiết bị dạy học. Nhiều thầy cô xác định rõ yêu cầu cần đạt, tổ chức hoạt động học phù hợp, xử lý linh hoạt các tình huống sư phạm và tạo hứng thú cho học sinh. Qua đánh giá, có 73 tiết thực hành được xếp loại giỏi, chiếm 76%.

Toàn cảnh Lễ bế mạc hội thi giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh Sơn La năm học 2026 - 2027.

Ông Nguyễn Văn Chiến, Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Sơn La đánh giá: “Năm nay, các giáo viên tham gia hội thi dạy giỏi cấp tỉnh thể hiện năng lực chuyên môn vững vàng, tự tin đổi mới phương pháp, ứng dụng công nghệ và giáo dục STEM vào bài dạy. Nhiều tiết dạy sáng tạo, phù hợp với học sinh vùng cao. Đây là lực lượng nòng cốt giúp nâng cao chất lượng giáo dục toàn tỉnh".

Kết thúc hội thi, có 68 giáo viên được công nhận đạt danh hiệu giáo viên THPT dạy giỏi cấp tỉnh năm học 2026-2027. Nhân dịp này, Sở GD&ĐT tỉnh Sơn La, Hội Khuyến học và Hội Cựu giáo chức tỉnh đã tặng giấy khen cho 34 cá nhân có thành tích xuất sắc tại hội thi.