672 bộ hài cốt liệt sĩ được quy tập tại Công viên Lê Thị Riêng

Lực lượng tham gia tìm kiếm hài cốt liệt sĩ tại Khu B, Công viên Lê Thị Riêng.

Theo Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ thuộc Bộ Tư lệnh TP Hồ Chí Minh, ngày 29/9, các lực lượng tiếp tục triển khai tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Khu B, Công viên Lê Thị Riêng. Trong ngày, lực lượng làm nhiệm vụ đã xử lý hơn 400 m³ đất, đồng thời mở rộng phạm vi tìm kiếm.

Lực lượng cùng máy móc tham gia đào đất phục vụ công tác tìm kiếm.

Bộ Tư lệnh TP Hồ Chí Minh huy động 3 máy cuốc, 1 xe ben và 2 xe tải 3,5 tấn phục vụ đào, vận chuyển đất, bảo đảm tiến độ tìm kiếm.

Kết quả, trong ngày 29/9, tại Khu B, lực lượng làm nhiệm vụ đã phát hiện, quy tập được 6 bộ hài cốt liệt sĩ.

Trong ngày 29/9, tại Khu B, lực lượng làm nhiệm vụ đã phát hiện, quy tập được 6 bộ hài cốt liệt sĩ.

Lũy kế từ ngày 23/6 đến hết ngày 29/9, các lực lượng đã phát hiện, quy tập 672 bộ hài cốt liệt sĩ, trong đó 299 bộ có di vật. Trong số này, 639 bộ được phát hiện, quy tập riêng lẻ; 33 bộ được phát hiện tại 8 vị trí mộ tập thể, gồm 2 vị trí tại Khu A và 6 vị trí tại Khu B.