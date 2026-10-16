67 đội tuyển tranh tài cuộc thi sinh viên về an ninh mạng

Cuộc thi do Hiệp hội An ninh mạng quốc gia (NCA) chủ trì tổ chức, dưới sự bảo trợ của Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (A05 - Bộ Công an) và Cục Khoa học, công nghệ và thông tin (Bộ Giáo dục và Đào tạo).

Chủ đề “Bảo vệ các hạ tầng trọng yếu trong kỷ nguyên AI” năm nay đặt trọng tâm vào những thách thức an ninh mạng mới trong bối cảnh trí tuệ nhân tạo phát triển mạnh mẽ, đồng thời tạo cơ hội để sinh viên tiếp cận các bài toán thực tiễn, nâng cao năng lực chuyên môn và khả năng ứng phó trước các nguy cơ trên không gian số.

Nội dung thi gồm 6 nhóm kỹ năng Pwnable (khai thác lỗ hổng phần mềm), Reverse Engineering (dịch ngược), Web Security (an ninh web), Crypto/ACM (mật mã và lập trình), Forensic (điều tra số) và AI/IoT (trí tuệ nhân tạo và Internet Vạn vật). Các thử thách yêu cầu thí sinh vận dụng tổng hợp kiến thức lập trình, phân tích mã, phát hiện lỗ hổng bảo mật, điều tra dấu vết số và kỹ năng giải quyết vấn đề.

67 đội tuyển tranh tài tại vòng Chung khảo Cuộc thi Sinh viên an ninh mạng 2026. Ảnh: BTC.

Vòng chung khảo được tổ chức theo 2 bảng thi đấu với hình thức và nội dung khác nhau, nhằm đánh giá kiến thức chuyên môn, kỹ năng thực hành, khả năng phối hợp và xử lý tình huống của các đội tuyển.

Trong đó, bảng A – Attack-Defense (Tấn công – Phòng thủ) có sự tham gia của 20 đội tuyển đại diện cho 20 cơ sở đào tạo đạt kết quả cao nhất tại vòng sơ khảo. Các đội thi đấu trực tiếp trong môi trường đối kháng, thực hiện đồng thời nhiệm vụ phát hiện, khai thác và khắc phục lỗ hổng bảo mật, bảo vệ hệ thống trước các cuộc tấn công. Hình thức thi đấu này đòi hỏi thí sinh vận dụng kiến thức chuyên môn, xây dựng chiến thuật, phối hợp nhóm và phản ứng nhanh trước những tình huống liên tục thay đổi.

Bảng B – Jeopardy (Giải quyết thử thách chuyên môn) gồm 47 đội tuyển được lựa chọn theo quy chế cuộc thi, tham gia thi đấu trực tuyến. Các đội giải quyết những bài toán chuyên sâu về bảo mật web, khai thác lỗ hổng, dịch ngược, mật mã, điều tra số và các công nghệ mới như AI, Internet vạn vật (IoT).

Vòng chung khảo được triển khai trên hạ tầng kỹ thuật do Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (A05), Bộ Công an và Hiệp hội An ninh mạng quốc gia (NCA) phối hợp vận hành. Hệ thống giám sát và chấm điểm tự động nhằm bảo đảm điều kiện thi đấu, tính khách quan và minh bạch trong đánh giá kết quả.

Sau 8 giờ thi đấu tại vòng sơ khảo, 67 đội tuyển có thành tích nổi bật đã được lựa chọn vào vòng chung khảo. Trong đó, 20 đội thi tham dự bảng A và 47 đội tại bảng B.

Trước đó, vòng sơ khảo của cuộc thi diễn ra ngày 25/9 theo hình thức trực tuyến, thu hút 334 đội tuyển, gồm 294 đội đến từ Việt Nam và 40 đội quốc tế thuộc khu vực ASEAN.

Phát biểu tại sự kiện, ông Nguyễn Hồng Quân, Phó Cục trưởng Cục An ninh mạng (Bộ Công an) đưa ra 3 định hướng đối với các sinh viên tham gia cuộc thi. Một là, không ngừng học hỏi và làm chủ công nghệ. Theo ông Quân, an ninh mạng luôn biến đổi, đòi hỏi mỗi người phải chủ động cập nhật kiến thức, rèn luyện kỹ năng và không ngại những bài toán khó.

Ông Nguyễn Hồng Quân, Phó Cục trưởng Cục An ninh mạng phát biểu tại cuộc thi Sinh viên An ninh mạng 2026. Ảnh: BTC.

Hai là, gắn năng lực chuyên môn với đạo đức và trách nhiệm. Bên cạnh việc thành thạo công nghệ, người hoạt động trong lĩnh vực an ninh mạng phải biết sử dụng kiến thức đúng mục đích, tuân thủ pháp luật và bảo vệ lợi ích cộng đồng.

Ba là, sinh viên cần nuôi dưỡng khát vọng cống hiến, vận dụng kiến thức và niềm đam mê công nghệ để giải quyết các vấn đề thực tiễn, bảo vệ hệ thống thông tin, dữ liệu, góp phần xây dựng không gian mạng Việt Nam an toàn, lành mạnh và tin cậy.

Tiếp nối vòng chung khảo, chuỗi hoạt động Uni Tour dự kiến diễn ra từ ngày 17 - 23/10 tại các trường đại học ở TP HCM, hướng tới lan tỏa kiến thức, kỹ năng an ninh mạng và thu hút sinh viên tham gia Ngày hội Sinh viên An ninh mạng 2026. Ngày hội dự kiến tổ chức ngày 31/10 tại Công viên Văn hóa Suối Tiên (TP HCM), với các hoạt động trải nghiệm công nghệ, tư vấn hướng nghiệp, tọa đàm và giao lưu cùng chuyên gia, doanh nghiệp, cơ quan quản lý. Các nội dung tập trung vào an ninh mạng, bảo vệ dữ liệu cá nhân, kỹ năng an toàn số và đổi mới sáng tạo trong chuyển đổi số.