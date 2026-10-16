67 đội tuyển tranh tài cuộc thi sinh viên an ninh mạng

Các đội thi vòng chung kết. Ảnh: Thu Uyên

Với chủ đề “Bảo vệ các hạ tầng trọng yếu trong kỷ nguyên AI”, cuộc thi đặt ra thử thách chuyên sâu về tấn công, phòng thủ hệ thống, phân tích lỗ hổng và xử lý các tình huống an ninh mạng.

Ông Vũ Ngọc Sơn, Trưởng ban Công nghệ Hiệp hội An ninh mạng quốc gia cho biết, vòng chung khảo gồm hai bảng thi đấu với hai hình thức khác nhau, nhằm đánh giá năng lực chuyên môn, khả năng xử lý tình huống và bản lĩnh của các đội tuyển.

Các đội thi sẵn sàng bước vào vòng chung khảo. Ảnh: T.H

Bảng A - Attack-Defense (tấn công- phòng thủ) quy tụ 20 đội tuyển đại diện cho 20 cơ sở đào tạo có kết quả cao nhất tại vòng sơ khảo.

Khác với hình thức giải quyết các bài toán độc lập, Attack-Defense đặt các đội tuyển vào môi trường thi đấu đối kháng, trong đó thí sinh phải đồng thời phát hiện, khai thác và khắc phục lỗ hổng, bảo vệ hệ thống trước các hoạt động tấn công.

Hình thức này đòi hỏi sự kết hợp giữa kiến thức chuyên môn, tư duy chiến thuật, khả năng phối hợp nhóm và phản ứng nhanh trước những tình huống liên tục thay đổi.

Bảng B - Jeopardy (giải quyết thử thách chuyên môn) gồm 47 đội tuyển được lựa chọn theo quy chế cuộc thi.

Các đội tiếp tục giải quyết những bài toán chuyên sâu về bảo mật web, khai thác lỗ hổng, dịch ngược, mật mã, điều tra số và các công nghệ mới như AI, IoT.

Hình thức Jeopardy tập trung đánh giá chiều sâu kiến thức, khả năng phân tích, tư duy logic, kỹ năng thực hành và năng lực tìm kiếm giải pháp trước các vấn đề kỹ thuật phức tạp.

Vòng chung khảo được triển khai trên hạ tầng kỹ thuật do Cục An ninh mạng và Hiệp hội An ninh mạng quốc gia (NCA) phối hợp vận hành, với hệ thống giám sát và chấm điểm tự động nhằm bảo đảm điều kiện thi đấu, tính khách quan và minh bạch trong đánh giá kết quả.

Đại diện ban tổ chức, ổng Vũ Ngọc Sơn thông tin về nội dung thi đấu vòng chung kết. Ảnh: T.U

Cuộc thi do Hiệp hội An ninh mạng quốc gia (NCA) chủ trì tổ chức, dưới sự bảo trợ của Cục An ninh mạng, Bộ Công an và Cục Khoa học, Công nghệ và thông tin, Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Kết quả vòng chung khảo sẽ là căn cứ để ban tổ chức xác định những đội tuyển đạt thành tích xuất sắc và vinh danh tại lễ trao giải diễn ra tối nay 16-10.

Trước đó, vòng sơ khảo diễn ra ngày 25-9 theo hình thức trực tuyến, thu hút 334 đội tuyển, gồm 294 đội đến từ Việt Nam và 40 đội quốc tế thuộc khu vực ASEAN.

Kết quả vòng sơ khảo ghi nhận 317/334 đội có điểm số hợp lệ, tương đương 94,9%. Trên cơ sở kết quả thi đấu và quy chế cuộc thi, ban tổ chức lựa chọn 67 đội tuyển bước vào vòng chung khảo.