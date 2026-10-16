67 đội tuyển tranh tài bảo vệ hạ tầng số trong kỷ nguyên AI

Vòng Chung khảo Cuộc thi “Sinh viên An ninh mạng 2026”. (Ảnh QUANG HUY)

Cuộc thi do Hiệp hội An ninh mạng quốc gia (NCA) chủ trì tổ chức, dưới sự bảo trợ của Cục An ninh mạng (A05), Bộ Công an và Cục Khoa học, Công nghệ và Thông tin, Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Với chủ đề “Bảo vệ các hạ tầng trọng yếu trong kỷ nguyên AI”, cuộc thi không chỉ tạo sân chơi thực hành cho sinh viên mà còn góp phần thúc đẩy năng lực nghiên cứu, làm chủ công nghệ và phát triển lực lượng chuyên gia an ninh mạng tương lai.

Từ 334 đội tuyển đến 67 đại diện xuất sắc

Trước đó, Vòng Sơ khảo cuộc thi diễn ra ngày 25/9/2026 theo hình thức trực tuyến, thu hút 334 đội tuyển, gồm 294 đội đến từ Việt Nam và 40 đội quốc tế thuộc khu vực ASEAN.

Trong 8 giờ tranh tài, các đội tuyển đã trải qua hệ thống thử thách chuyên môn trên nền tảng do NCA và A05 phối hợp phát triển, vận hành và giám sát. Nội dung thi bao gồm sáu nhóm kỹ năng: Pwnable (khai thác lỗ hổng phần mềm), Reverse Engineering (dịch ngược), Web Security (an ninh web), Crypto/ACM (mật mã và lập trình), Forensic (điều tra số) và AI/IoT (trí tuệ nhân tạo và Internet vạn vật).

Các thử thách đòi hỏi thí sinh vận dụng tổng hợp kiến thức lập trình, phân tích mã, phát hiện lỗ hổng, điều tra dấu vết số và tư duy giải quyết vấn đề. Kết quả Vòng sơ khảo ghi nhận 317/334 đội có điểm số hợp lệ, tương đương 94,9%. Trên cơ sở kết quả thi đấu và quy chế cuộc thi, Ban Tổ chức lựa chọn 67 đội tuyển bước vào Vòng Chung khảo.

Sự tham gia của các đội tuyển Việt Nam và quốc tế không chỉ tạo nên môi trường cạnh tranh chuyên môn mà còn mở rộng cơ hội giao lưu, học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm giữa sinh viên an ninh mạng trong khu vực.

Tại Vòng Chung khảo, điểm nhấn là việc tổ chức hai bảng thi đấu với hai hình thức khác nhau, nhằm đánh giá năng lực chuyên môn, khả năng xử lý tình huống và bản lĩnh của các đội tuyển.

Bảng A-Attack-Defense (Tấn công-Phòng thủ) quy tụ 20 đội tuyển đại diện cho 20 cơ sở đào tạo có kết quả cao nhất tại Vòng Sơ khảo. Khác với hình thức giải quyết các bài toán độc lập, Attack-Defense đặt các đội tuyển vào môi trường thi đấu đối kháng, trong đó thí sinh phải đồng thời phát hiện, khai thác và khắc phục lỗ hổng, bảo vệ hệ thống trước các hoạt động tấn công.

Ban Tổ chức thăm hỏi, động viên các đội dự thi trước giờ tranh tài. (Ảnh NCA)

Bảng B-Jeopardy (Giải quyết thử thách chuyên môn) gồm 47 đội tuyển được lựa chọn theo quy chế cuộc thi. Các đội tiếp tục giải quyết những bài toán chuyên sâu về bảo mật web, khai thác lỗ hổng, dịch ngược, mật mã, điều tra số và các công nghệ mới như AI, IoT.

Hình thức Jeopardy tập trung đánh giá chiều sâu kiến thức, khả năng phân tích, tư duy logic, kỹ năng thực hành và năng lực tìm kiếm giải pháp trước các vấn đề kỹ thuật phức tạp.

Vòng Chung khảo được triển khai trên hạ tầng kỹ thuật do A05 và NCA phối hợp vận hành, với hệ thống giám sát và chấm điểm tự động nhằm bảo đảm điều kiện thi đấu, tính khách quan và minh bạch trong đánh giá kết quả.

Phát biểu khai mạc Vòng Chung khảo cuộc thi, Đại tá Nguyễn Hồng Quân, Phó Cục trưởng An ninh mạng (A05), Bộ Công an nhấn mạnh: “Sự phát triển mạnh mẽ của trí tuệ nhân tạo và các công nghệ mới đang mở ra nhiều cơ hội phát triển, nhưng cũng đặt ra những thách thức ngày càng phức tạp đối với an ninh mạng. Trước tình hình đó, bên cạnh công nghệ hiện đại, yếu tố quyết định vẫn là con người - những người có tri thức, năng lực làm chủ công nghệ, tư duy sáng tạo và tinh thần trách nhiệm. Vì vậy, phát hiện, bồi dưỡng tài năng trẻ và tạo điều kiện để sinh viên phát triển năng lực thực hành có ý nghĩa thiết thực đối với việc nâng cao năng lực bảo vệ không gian mạng quốc gia".

Đại tá Nguyễn Hồng Quân, Phó Cục trưởng An ninh mạng (A05), Bộ Công an. (Ảnh NCA)

Đại tá Nguyễn Hồng Quân gửi gắm đến các sinh viên ba thông điệp trọng tâm: không ngừng học hỏi, làm chủ công nghệ, gắn năng lực chuyên môn với đạo đức và trách nhiệm và nuôi dưỡng khát vọng cống hiến. "Người làm an ninh mạng không chỉ cần giỏi chuyên môn mà còn phải sử dụng tri thức đúng mục đích, tuân thủ pháp luật, hướng năng lực công nghệ vào giải quyết các vấn đề thực tiễn, góp phần bảo vệ dữ liệu và xây dựng không gian mạng Việt Nam an toàn, lành mạnh, tin cậy", Đại tá Nguyễn Hồng Quân nhấn mạnh.

Lan tỏa kỹ năng an ninh mạng tới cộng đồng sinh viên

Theo chương trình, kết quả Vòng Chung khảo là căn cứ để Ban Tổ chức xác định những đội tuyển đạt thành tích xuất sắc và vinh danh tại Lễ trao giải diễn ra tối 16/10/2026.

Tiếp nối cuộc thi, chuỗi hoạt động Uni Tour dự kiến diễn ra từ ngày 17 đến 23/10/2026 tại các trường đại học ở thành phố Hồ Chí Minh, hướng tới lan tỏa kiến thức, kỹ năng an ninh mạng và thu hút sinh viên tham gia Ngày hội Sinh viên An ninh mạng 2026.

Ngày hội dự kiến tổ chức ngày 31/10/2026 tại Công viên Văn hóa Suối Tiên, thành phố Hồ Chí Minh với các hoạt động trải nghiệm công nghệ, tư vấn hướng nghiệp, tọa đàm và giao lưu cùng chuyên gia, doanh nghiệp, cơ quan quản lý. Các nội dung tập trung vào an ninh mạng, bảo vệ dữ liệu cá nhân, kỹ năng an toàn số và đổi mới sáng tạo trong chuyển đổi số. Chuỗi hoạt động góp phần đưa kiến thức an ninh mạng đến gần hơn với sinh viên, kết nối đào tạo với nhu cầu thực tiễn và nâng cao nhận thức, kỹ năng bảo vệ bản thân trong môi trường số.

Một số hình ảnh tại cuộc thi: