67 đội tuyển tranh tài bảo vệ hạ tầng số trong kỷ nguyên AI

Ngày 16/10, Vòng Chung khảo Cuộc thi "Sinh viên An ninh mạng 2026" diễn ra tại Hà Nội, quy tụ 67 đội tuyển xuất sắc được lựa chọn từ 334 đội thi trong nước và quốc tế. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Ngày 16/10, Vòng Chung khảo Cuộc thi "Sinh viên An ninh mạng 2026" diễn ra tại Hà Nội, quy tụ 67 đội tuyển xuất sắc được lựa chọn từ 334 đội thi trong nước và quốc tế.

Với chủ đề “Bảo vệ các hạ tầng trọng yếu trong kỷ nguyên AI”, cuộc thi đặt các tài năng trẻ trước những thử thách chuyên sâu về tấn công, phòng thủ hệ thống, phân tích lỗ hổng và xử lý các tình huống an ninh mạng, hướng tới phát hiện, bồi dưỡng nguồn nhân lực chất lượng cao cho Việt Nam.

Cuộc thi do Hiệp hội An ninh mạng quốc gia (NCA) chủ trì tổ chức, dưới sự bảo trợ của Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (A05), Bộ Công an và Cục Khoa học, Công nghệ và Thông tin, Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Trong bối cảnh Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị được ban hành, đồng thời trí tuệ nhân tạo đang làm thay đổi sâu sắc môi trường số, yêu cầu bảo vệ dữ liệu, hệ thống thông tin và các hạ tầng trọng yếu ngày càng trở nên cấp thiết. Cuộc thi không chỉ tạo sân chơi thực hành cho sinh viên mà còn góp phần thúc đẩy năng lực nghiên cứu, làm chủ công nghệ và phát triển lực lượng chuyên gia an ninh mạng tương lai.

Điểm nhấn của Vòng Chung khảo năm nay là việc tổ chức hai bảng thi đấu với hai hình thức khác nhau, nhằm đánh giá năng lực chuyên môn, khả năng xử lý tình huống và bản lĩnh của các đội tuyển.

Điểm nhấn của Vòng Chung khảo năm nay là việc tổ chức hai bảng thi đấu với hai hình thức khác nhau. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Bảng A - Attack-Defense (Tấn công – Phòng thủ) quy tụ 20 đội tuyển đại diện cho 20 cơ sở đào tạo có kết quả cao nhất tại Vòng Sơ khảo.

Khác với hình thức giải quyết các bài toán độc lập, Attack-Defense đặt các đội tuyển vào môi trường thi đấu đối kháng, trong đó thí sinh phải đồng thời phát hiện, khai thác và khắc phục lỗ hổng, bảo vệ hệ thống trước các hoạt động tấn công.

Hình thức này đòi hỏi sự kết hợp giữa kiến thức chuyên môn, tư duy chiến thuật, khả năng phối hợp nhóm và phản ứng nhanh trước những tình huống liên tục thay đổi.

Đây cũng là cơ hội để các đội tuyển thể hiện năng lực vận dụng kiến thức vào những tình huống mô phỏng yêu cầu thực tiễn của hoạt động bảo đảm an ninh mạng.

Bảng B - Jeopardy (Giải quyết thử thách chuyên môn) gồm 47 đội tuyển được lựa chọn theo quy chế cuộc thi.

Các đội tiếp tục giải quyết những bài toán chuyên sâu về bảo mật web, khai thác lỗ hổng, dịch ngược, mật mã, điều tra số và các công nghệ mới như AI, IoT.

Hình thức Jeopardy tập trung đánh giá chiều sâu kiến thức, khả năng phân tích, tư duy logic, kỹ năng thực hành và năng lực tìm kiếm giải pháp trước các vấn đề kỹ thuật phức tạp.

Vòng Chung khảo được triển khai trên hạ tầng kỹ thuật do A05 và NCA phối hợp vận hành, với hệ thống giám sát và chấm điểm tự động nhằm bảo đảm điều kiện thi đấu, tính khách quan và minh bạch trong đánh giá kết quả.

Thông qua hai hình thức tranh tài, cuộc thi hướng tới việc đánh giá không chỉ khả năng nắm vững kiến thức mà còn cả năng lực ứng dụng, thích ứng và phối hợp của những tài năng an ninh mạng trẻ.

Không dừng lại ở việc tìm kiếm những đội tuyển xuất sắc, Cuộc thi “Sinh viên An ninh mạng 2026” còn hướng tới mục tiêu dài hạn là phát hiện, bồi dưỡng và kết nối nguồn nhân lực an ninh mạng chất lượng cao.

Trong bối cảnh AI phát triển nhanh chóng, các hệ thống số ngày càng phức tạp và những nguy cơ tấn công mạng liên tục biến đổi, đội ngũ chuyên gia an ninh mạng cần không chỉ có kiến thức kỹ thuật vững vàng mà còn phải có năng lực thực hành, tư duy độc lập, khả năng thích ứng và ý thức trách nhiệm.

Thông qua cuộc thi, sinh viên có điều kiện tiếp cận những yêu cầu chuyên môn gần với thực tiễn, rèn luyện kỹ năng xử lý tình huống và nâng cao năng lực làm chủ công nghệ.

Đồng thời, cuộc thi góp phần tăng cường kết nối giữa cơ quan quản lý nhà nước, các cơ sở đào tạo, doanh nghiệp công nghệ và đội ngũ chuyên gia trong việc phát hiện, đào tạo và phát triển tài năng trẻ.

Cuộc thi góp phần tăng cường kết nối giữa cơ quan quản lý nhà nước, các cơ sở đào tạo, doanh nghiệp công nghệ và đội ngũ chuyên gia trong việc phát hiện, đào tạo và phát triển tài năng trẻ. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Việc có sự tham gia của các đội tuyển quốc tế thuộc khu vực ASEAN cũng tạo điều kiện mở rộng giao lưu học thuật, thúc đẩy hợp tác và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực an ninh mạng trong khu vực.

Tiếp nối Vòng Chung khảo, chuỗi hoạt động Uni Tour dự kiến diễn ra từ ngày 17 đến 23/10/2026 tại các trường đại học ở Thành phố Hồ Chí Minh, hướng tới lan tỏa kiến thức, kỹ năng an ninh mạng và thu hút sinh viên tham gia Ngày hội Sinh viên An ninh mạng 2026.

Ngày hội dự kiến tổ chức ngày 31/10/2026 tại Công viên Văn hóa Suối Tiên, Thành phố Hồ Chí Minh, với các hoạt động trải nghiệm công nghệ, tư vấn hướng nghiệp, tọa đàm và giao lưu cùng chuyên gia, doanh nghiệp, cơ quan quản lý./.