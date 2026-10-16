67 đội tuyển an ninh mạng tranh tài bảo vệ hạ tầng trọng yếu

Cuộc thi “Sinh viên An ninh mạng 2026” thu hút 334 đội tuyển, gồm 294 đội trong nước và 40 đội quốc tế thuộc khu vực ASEAN, đến từ 70 cơ sở đào tạo.

Ngày 16/10, Vòng Chung khảo Cuộc thi “Sinh viên An ninh mạng 2026” diễn ra tại Hà Nội. Với chủ đề “Bảo vệ các hạ tầng trọng yếu trong kỷ nguyên AI”, cuộc thi đặt các tài năng trẻ trước những thử thách chuyên sâu về tấn công, phòng thủ hệ thống, phân tích lỗ hổng và xử lý các tình huống an ninh mạng, hướng tới phát hiện, bồi dưỡng nguồn nhân lực chất lượng cao cho Việt Nam.

Cuộc thi do Hiệp hội An ninh mạng quốc gia (NCA) chủ trì tổ chức, dưới sự bảo trợ của Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (A05), Bộ Công an và Cục Khoa học, Công nghệ và Thông tin, Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Trong bối cảnh trí tuệ nhân tạo đang làm thay đổi sâu sắc môi trường số, yêu cầu bảo vệ dữ liệu, hệ thống thông tin và các hạ tầng trọng yếu ngày càng trở nên cấp thiết.

Cuộc thi không chỉ tạo sân chơi thực hành cho sinh viên mà còn góp phần thúc đẩy năng lực nghiên cứu, làm chủ công nghệ và phát triển lực lượng chuyên gia an ninh mạng tương lai.

Cuộc thi năm nay thu hút 334 đội tuyển, gồm 294 đội trong nước và 40 đội quốc tế thuộc khu vực ASEAN, đến từ 70 cơ sở đào tạo. Sau 8 giờ thi đấu tại Vòng Sơ khảo, 67 đội tuyển có thành tích nổi bật đã được lựa chọn vào Vòng Chung khảo.

Với các thử thách về tấn công-phòng thủ, bảo mật web, dịch ngược, mật mã, điều tra số, Internet vạn vật và trí tuệ nhân tạo, cuộc thi không chỉ kiểm tra kiến thức mà còn tạo cơ hội để các em rèn luyện tư duy, kỹ năng thực hành, khả năng phối hợp và xử lý những vấn đề chuyên môn trong thực tiễn.

Phát biểu khai mạc sự kiện này, đại tá Nguyễn Hồng Quân, Phó Cục trưởng Cục An ninh mạng, Bộ Công an nhấn mạnh: “Sự phát triển mạnh mẽ của trí tuệ nhân tạo và các công nghệ mới đang mở ra nhiều cơ hội phát triển, nhưng cũng đặt ra những thách thức ngày càng phức tạp đối với an ninh mạng. Trước tình hình đó, bên cạnh công nghệ hiện đại, yếu tố quyết định vẫn là con người-những người có tri thức, năng lực làm chủ công nghệ, tư duy sáng tạo và tinh thần trách nhiệm. Chính các em, những sinh viên đang học tập hôm nay, sẽ góp phần tạo nên đội ngũ nhân lực an ninh mạng của đất nước trong tương lai. Vì vậy, phát hiện, bồi dưỡng tài năng trẻ và tạo điều kiện để sinh viên phát triển năng lực thực hành có ý nghĩa thiết thực đối với việc nâng cao năng lực bảo vệ không gian mạng quốc gia”.

Đại tá Nguyễn Hồng Quân, Phó Cục trưởng Cục An ninh mạng, Bộ Công an nhấn mạnh, sự phát triển mạnh mẽ của trí tuệ nhân tạo và các công nghệ mới đang mở ra nhiều cơ hội phát triển, nhưng cũng đặt ra những thách thức ngày càng phức tạp đối với an ninh mạng.

Điểm nhấn của Vòng Chung khảo năm nay là việc tổ chức hai bảng thi đấu với hai hình thức khác nhau, nhằm đánh giá năng lực chuyên môn, khả năng xử lý tình huống và bản lĩnh của các đội tuyển.

Không dừng lại ở việc tìm kiếm những đội tuyển xuất sắc, cuộc thi “Sinh viên An ninh mạng 2026” còn hướng tới mục tiêu dài hạn là phát hiện, bồi dưỡng và kết nối nguồn nhân lực an ninh mạng chất lượng cao.

Trong bối cảnh AI phát triển nhanh chóng, các hệ thống số ngày càng phức tạp và những nguy cơ tấn công mạng liên tục biến đổi, đội ngũ chuyên gia an ninh mạng cần không chỉ có kiến thức kỹ thuật vững vàng mà còn phải có năng lực thực hành, tư duy độc lập, khả năng thích ứng và ý thức trách nhiệm.

Thông qua cuộc thi, sinh viên có điều kiện tiếp cận những yêu cầu chuyên môn gần với thực tiễn, rèn luyện kỹ năng xử lý tình huống và nâng cao năng lực làm chủ công nghệ.

Đồng thời, cuộc thi góp phần tăng cường kết nối giữa cơ quan quản lý nhà nước, các cơ sở đào tạo, doanh nghiệp công nghệ và đội ngũ chuyên gia trong việc phát hiện, đào tạo và phát triển tài năng trẻ.

Việc có sự tham gia của các đội tuyển quốc tế thuộc khu vực ASEAN cũng tạo điều kiện mở rộng giao lưu học thuật, thúc đẩy hợp tác và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực an ninh mạng trong khu vực.

Tiếp nối Vòng Chung khảo, chuỗi hoạt động Uni Tour dự kiến diễn ra từ ngày 17 đến 23/10/2026 tại các trường đại học ở TPHCM, hướng tới lan tỏa kiến thức, kỹ năng an ninh mạng và thu hút sinh viên tham gia Ngày hội Sinh viên An ninh mạng 2026.

Ngày hội dự kiến tổ chức ngày 31/10/2026 tại Công viên Văn hóa Suối Tiên, TPHCM, với các hoạt động trải nghiệm công nghệ, tư vấn hướng nghiệp, tọa đàm và giao lưu cùng chuyên gia, doanh nghiệp, cơ quan quản lý.