Theo Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ thuộc Bộ Tư lệnh TP.HCM, ngày 28/9, các lực lượng tiếp tục triển khai tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại rãnh 2 Khu A, đồng thời mở rộng phạm vi tìm kiếm sang Khu B, Công viên Lê Thị Riêng.

Trong ngày, lực lượng làm nhiệm vụ đã xử lý hơn 300m³ đất để phục vụ công tác tìm kiếm.

Lực lượng tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng (TP.HCM) phát hiện thêm 1 bộ hài cốt liệt sĩ.

Bộ Tư lệnh TP.HCM huy động 3 máy cuốc, 1 xe ben và 2 xe tải 3,5 tấn phục vụ đào, vận chuyển đất, góp phần bảo đảm tiến độ thực hiện nhiệm vụ.

Kết quả, tại rãnh 2 Khu A, lực lượng làm nhiệm vụ phát hiện và quy tập thêm 1 bộ hài cốt liệt sĩ.

Lũy kế từ ngày 23/6 đến hết ngày 28/9/2026, các lực lượng đã phát hiện, quy tập 666 bộ hài cốt liệt sĩ, trong đó có 299 bộ có di vật.

666 bộ bài cốt liệt sĩ được tìm thấy ở Công viên Lê Thị Riêng.

Trong tổng số này, 633 bộ hài cốt liệt sĩ được phát hiện, quy tập riêng lẻ và 33 bộ được phát hiện tại 8 vị trí mộ tập thể, gồm 2 vị trí tại Khu A và 6 vị trí tại Khu B.

Công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng đang được các lực lượng tiếp tục triển khai, với phạm vi tìm kiếm được mở rộng nhằm xác định đầy đủ các vị trí có khả năng còn hài cốt liệt sĩ.

Trước đó, ngày 27/9, Bộ Tư lệnh TP.HCM tổ chức gặp mặt thân nhân, gia đình cán bộ, chiến sĩ Đội K74 và các lực lượng tăng cường đang thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.