66 cán bộ, sĩ quan Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh được điều động

Tham dự có Đại tá Ma Công Học, Tỉnh ủy viên, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh; lãnh đạo, chỉ huy các cơ quan chuyên môn và 66 cán bộ, sĩ quan được điều động.

Đại tá Ma Công Học, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh trao quyết định cho các đồng chí được điều động, bổ nhiệm.

Theo quyết định của Ban Thường vụ Đảng ủy Quân khu, việc điều động, bổ nhiệm nhằm kiện toàn tổ chức, bố trí chỉ huy trưởng, chính trị viên Ban CHQS cấp xã không phải người địa phương, góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ quân sự cơ sở, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương trong tình hình mới.

Phát biểu giao nhiệm vụ, Đại tá Ma Công Học yêu cầu các cán bộ được điều động nhanh chóng ổn định tổ chức, nắm chắc địa bàn, phát huy tinh thần trách nhiệm, hoàn thành tốt chức trách được giao. Đối với Chỉ huy trưởng Ban CHQS cấp xã, cần duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, rà soát, bổ sung văn kiện tác chiến; phối hợp chặt chẽ với Công an xã, các đồn biên phòng tăng cường tuần tra, kiểm soát, nhất là tại khu vực biên giới, đường mòn, lối mở, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống.

Nâng cao chất lượng công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ, quản lý chặt chẽ nguồn thanh niên; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết thủ tục hành chính; chú trọng xây dựng tổ chức Đảng vững mạnh, phấn đấu xây dựng Chi bộ Quân sự cấp xã đạt tiêu chuẩn “Chi bộ 4 tốt”. Chủ động xây dựng phương án phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, sơ tán nhân dân tại các khu vực có nguy cơ sạt lở theo phương châm “4 tại chỗ”; duy trì nghiêm chế độ trực ban, bảo đảm thông tin liên lạc thông suốt, xử lý kịp thời các tình huống phát sinh.

Việc điều động, bố trí cán bộ lần này góp phần kiện toàn tổ chức, nâng cao năng lực chỉ huy, quản lý và khả năng sẵn sàng chiến đấu của lực lượng vũ trang cơ sở, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.