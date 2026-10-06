650 UAV Ukraine bay về phía Moscow, kho dầu quy mô lớn bị tập kích

"Từ 20h30 ngày 5/10 đến 5h ngày 6/10 (giờ Moscow), 650 UAV đã hướng về Moscow. Phần lớn trong số này bị lực lượng phòng không phá hủy từ xa", Thị trưởng Moscow Sergey Sobyanin cho hay.

Theo tờ Kyiv Independent, đợt tấn công UAV lần này của Ukraine nhằm vào một cơ sở dầu mỏ lớn tại khu vực Moscow. Một UAV Ukraine đã đánh trúng Trung tâm Sản xuất và Điều phối Volodarsk, gần làng Konstantinovo. Đợt tấn công đã khiến ngon lửa bùng phát tại cơ sở.

Cơ sở Volodarsk có công suất xử lý khoảng 3 triệu tấn sản phẩm dầu mỏ mỗi năm và là kho dầu lớn nhất tại tỉnh Moscow. Hệ thống đường ống kết nối cơ sở Volodarsk với các sân bay lớn trong khu vực Moscow. Cơ sở này cách trung tâm thành phố Moscow khoảng 40 km và nằm cách biên giới Ukraine khoảng 450 km.

Về phía Ukraine, Tổng thống Volodymyr Zelensky cáo buộc UAV Nga đã tấn công một tàu chở ngô trên Biển Đen, khiến con tàu bị chìm.

"Đó hoàn toàn là hàng hóa dân sự. Con tàu được thuê từ Thổ Nhĩ Kỳ, với các công dân Azerbaijan và Ấn Độ trên tàu. Thuyền trưởng đã thiệt mạng và một thành viên thủy thủ đoàn mất tích", ông Zelensky phát biểu trong video đăng trên mạng xã hội X ngày 6/10.

Ngoài ra, ông Zelensky cũng cho biết các cuộc tấn công của Nga vào thành phố Kharkiv khiến hơn 50 người bị thương và có người thiệt mạng.

Trước đó, nhà lãnh đạo Ukraine đã bày tỏ hy vọng Mỹ có thể tổ chức một cuộc gặp ba bên trong tháng 10 này.

"Tôi kỳ vọng trong tháng 10, Mỹ có thể tổ chức một cuộc gặp ba bên. Đội ngũ của chúng tôi sẵn sàng tham dự. Điều cần thiết là sự sẵn sàng từ phía Nga. Các nhà lãnh đạo đều nhìn thấy những gì đang diễn ra và thấy rằng Nga rõ ràng không có ý định chuyển từ leo thang sang đàm phán. Nga cần đưa ngoại giao vào danh sách các ưu tiên của mình", ông Zelensky chia sẻ.

Được biết, phía Nga hiện chưa có bất cứ bình luận nào về các vụ việc kể trên.