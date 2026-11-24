Lục quân Hoàng gia Anh dự định nâng cấp 148 xe tăng Challenger 2 lên tiêu chuẩn Challenger 3, và việc thực hiện chương trình này liên tục gặp phải nhiều khó khăn về mặt công nghệ.

Điều này có thể dẫn đến câu hỏi hợp lý sau - người Anh không có kế hoạch hiện đại hóa 65 chiếc Challenger 2, chúng sẽ trở nên "dư thừa", vì vậy những chiến xa này có thể được chuyển giao cho Lực lượng vũ trang Ukraine?

Lý do là bởi một bài báo trên tạp chí UK Defence Journal, trong đó nêu rõ Bộ Quốc phòng Anh vẫn chưa quyết định sẽ làm gì với những xe tăng Challenger 2 không được hiện đại hóa.

Đồng thời con số 137 xe tăng Challenger 2 "dư thừa" lại xuất hiện, ví dụ như được một nghị sĩ thuộc Đảng Bảo thủ đề cập. Nguồn gốc của con số này không hoàn toàn rõ ràng, có lẽ đó chỉ đơn giản là một sai sót của vị nghị sĩ nói trên.

Hiện tại Quân đội Anh có tổng cộng 213 xe tăng chiến đấu chủ lực (MBT) Challenger 2 đang hoạt động, và nếu trừ đi 148 chiếc dự kiến ​​nâng cấp lên chuẩn Challenger 3, thì vẫn còn lại tới 65 chiếc.

Cũng cần nhấn mạnh rằng những người ủng hộ việc tiếp tục hỗ trợ Ukraine đề xuất rằng những chiếc Challenger này nên được sử dụng làm "nguồn cung cấp phụ tùng" cho Kyiv, hoặc được tặng như những phương tiện chiến đấu với đầy đủ tính năng.

Trước diễn biến trên, ấn phẩm Defense Express của Ukranne nhấn mạnh thêm đặc điểm sau. Trên thực tế, logic chuyển giao "xe chiến đấu và xe hỗ trợ" hoàn toàn có thể xảy ra.

Điều này sẽ giống như trường hợp cung cấp pháo tự hành bánh xích AS90 cỡ 155 mm cho Lực lượng vũ trang Ukraine , trong đó một số khẩu được chuyển giao để tháo dỡ lấy phụ tùng.

Mặc dù vậy, lập luận thông thường "nếu các đối tác có thứ gì đó dư thừa, thì Lực lượng vũ trang Ukraine cần đến nó" có vẻ không còn đúng nữa.

Đơn giản vì số hàng này có thể ở trong tình trạng kỹ thuật kém và không phù hợp cho các hoạt động tác chiến cường độ cao trong điều kiện chiến tranh toàn diện.

Ví dụ điển hình chính là trường hợp Kyiv từ chối nhận trực thăng tấn công Eurocopter Tiger từ Australia, nơi chúng đang bị loại bỏ để thay thế bằng AH-64E Apache.

Điều này có thể minh họa khá rõ sự phát triển của vấn đề về số phận chiếc Challenger 2 "dư thừa" đối với người Anh, chúng nhiều khả năng sẽ không được Lực lượng vũ trang Ukraine tiếp nhận.