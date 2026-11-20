Năm học 2025 - 2026 là năm đầu tiên phường Hải Vân vận hành theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Trong bối cảnh đó, ngành giáo dục đã triển khai sắp xếp, tinh gọn mạng lưới các cơ sở giáo dục công lập từ 12 trường xuống còn 6 trường, giảm 50% đầu mối, vượt chỉ tiêu thành phố giao. Với quy mô hơn 9.400 học sinh, chất lượng giáo dục đại trà và mũi nhọn không ngừng được nâng lên; tỷ lệ huy động trẻ ra lớp và duy trì sĩ số học sinh, nhất là con em đồng bào dân tộc thiểu số được giữ vững. Đặc biệt tại khu vực Tà Lang – Giàn Bí, giáo dục không chỉ góp phần nâng cao dân trí mà còn là nền tảng thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội và gìn giữ bản sắc văn hóa địa phương.

Trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng cho các tập thể, cá nhân.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Võ Khoa Nguyên, Phó Chủ tịch thường trực UBND phường ghi nhận, biểu dương và gửi lời tri ân sâu sắc đến các thế hệ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên ngành giáo dục địa phương. Thời gian tới, đồng chí đề nghị các cơ sở giáo dục hoàn thiện quy chế làm việc, công tác quản trị chuyên môn giữa trường chính và các phân hiệu, điểm trường; đẩy mạnh chuyển đổi số trong quản lý, giảng dạy; mong muốn đội ngũ nhà giáo tiếp tục trau dồi chuyên môn, đổi mới phương pháp giảng dạy, phát huy tinh thần trách nhiệm và giữ ngọn lửa nhiệt huyết với nghề.

Trao Bằng khen của Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng cho các cá nhân.

Dịp này, 06 cá nhân vinh dự được nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; 03 tập thể nhận Bằng khen “Tập thể lao động xuất sắc” của Chủ tịch UBND Thành phố; 36 cá nhận nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND thành phố và 26 cá nhân nhận Giấy khen của Chủ tịch UBND phường.

THẮNG KIẾM