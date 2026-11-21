Thừa ủy quyền Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Thứ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tạ Quang Đông trao tặng Huân chương Lao động hạng Ba cho Trường trung cấp Nghệ thuật Xiếc và Tạp kỹ Việt Nam. (Ảnh: TRẦN HUẤN)

Tại lễ kỷ niệm, Nghệ sĩ Ưu tú Ngô Lê Thắng, Hiệu trưởng Trường trung cấp Nghệ thuật Xiếc và Tạp kỹ Việt Nam đã ôn lại hành trình 65 năm xây dựng và trưởng thành của nhà trường.

Thừa ủy quyền Chủ tịch nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào tại Việt Nam Khamphao Ernthavanh trao tặng Huân chương Hữu nghị cho tập thể Trường trung cấp Nghệ thuật Xiếc và Tạp kỹ Việt Nam. (Ảnh: TRẦN HUẤN)

Trong 5 năm gần đây, thầy và trò nhà trường đã liên tiếp gặt hái nhiều thành tích rực rỡ. Về thi đua khen thưởng: Nhà trường vinh dự được Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động hạng Nhì (năm 2022); được nhận Cờ thi đua của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (năm 2023) và liên tục đạt danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc.

Về đào tạo và biểu diễn, nhà trường đã biên soạn thành công 7 bộ giáo trình cấp bộ và đưa vào giảng dạy; giành hơn 20 giải thưởng tại các kỳ liên hoan, cuộc thi xiếc trong nước, quốc tế. Đặc biệt, năm 2026, học sinh nhà trường tiếp tục khẳng định dấu ấn khi giành ngôi vị Quán quân Model Kid Vietnam và Giải Nhì Cuộc thi Tài năng Múa toàn quốc, minh chứng cho sự giao thoa, phát triển đa dạng, đầy sức sống giữa xiếc với các loại hình nghệ thuật khác.

Nghệ sĩ Ưu tú Ngô Lê Thắng, Hiệu trưởng Trường trung cấp Nghệ thuật Xiếc và Tạp kỹ Việt Nam phát biểu. (Ảnh: TRẦN HUẤN)

Hiệu trưởng Trường trung cấp Nghệ thuật Xiếc và Tạp kỹ Việt Nam Ngô Lê Thắng nhấn mạnh: Bước vào kỷ nguyên phát triển mới, quán triệt sâu sắc chiến lược phát triển các ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam và tinh thần đổi mới, đột phá từ Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị, nhà trường xác định nghệ thuật xiếc không chỉ dừng lại ở kỹ thuật biểu diễn thuần túy, mà phải trở thành một sản phẩm văn hóa đặc sắc, có sức cạnh tranh cao, đóng góp trực tiếp vào nền kinh tế sáng tạo và du lịch nước nhà.

Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tạ Quang Đông phát biểu. (Ảnh: TRẦN HUẤN)

Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tạ Quang Đông ghi nhận, biểu dương và tri ân những đóng góp bền bỉ của các thế hệ cán bộ quản lý, nhà giáo, nghệ sĩ và học sinh Trường trung cấp Nghệ thuật Xiếc và Tạp kỹ Việt Nam suốt 65 năm qua. Thứ trưởng nhấn mạnh, với hơn 90% diễn viên xiếc đang hoạt động trên toàn quốc được đào tạo từ mái trường này, nhà trường đã khẳng định vai trò là cơ sở đào tạo nghệ thuật xiếc nòng cốt của cả nước.

Theo Thứ trưởng Tạ Quang Đông, trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, khi văn hóa nghệ thuật được xác định là nền tảng tinh thần, nguồn lực nội sinh và động lực quan trọng cho sự phát triển bền vững, nghệ thuật xiếc cũng đứng trước yêu cầu phải đổi mới mạnh mẽ; không chỉ cần nâng cao trình độ kỹ thuật, chất lượng biểu diễn, mà còn phải phát huy sáng tạo, bản sắc, khả năng kết hợp liên ngành và thích ứng với xu hướng nghệ thuật hiện đại, nhu cầu thưởng thức ngày càng đa dạng của công chúng.

Thứ trưởng đề nghị nhà trường cần tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm. Thứ nhất là tiếp tục đổi mới chương trình, nội dung và phương pháp đào tạo, bảo đảm hài hòa giữa kế thừa tinh hoa, kỹ thuật truyền thống với tiếp thu những thành tựu, xu hướng mới của nghệ thuật xiếc thế giới; chú trọng phát triển năng lực sáng tạo, tư duy nghệ thuật, kỹ năng biểu diễn, ngoại ngữ và khả năng làm việc trong môi trường nghệ thuật chuyên nghiệp; tăng cường ứng dụng kiến thức về thể chất, y học thể thao, dinh dưỡng và tâm lý lứa tuổi trong quá trình đào tạo.

Thứ hai là xây dựng đội ngũ nhà giáo, nghệ sĩ có trình độ chuyên môn cao, tâm huyết, trách nhiệm và năng lực đổi mới; phát huy vai trò của các nghệ sĩ, chuyên gia giàu kinh nghiệm trong truyền dạy kỹ thuật, bí quyết nghề và giá trị nghề nghiệp; đồng thời chăm lo điều kiện làm việc, đời sống để đội ngũ yên tâm cống hiến.

Thứ ba là đẩy mạnh chuyển đổi số, hiện đại hóa điều kiện đào tạo và nâng cao chất lượng thực hành, biểu diễn; từng bước số hóa giáo trình, học liệu, tư liệu chuyên môn; tăng cường ứng dụng công nghệ trong giảng dạy, dàn dựng và biểu diễn; đầu tư, khai thác hiệu quả cơ sở vật chất, trang thiết bị, bảo đảm môi trường tập luyện và biểu diễn an toàn, phù hợp với đặc thù nghề xiếc.

Trao tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Văn hóa, Thể thao và Du lịch” cho các cá nhân thuộc Trường trung cấp Nghệ thuật Xiếc và Tạp kỹ Việt Nam. (Ảnh: TRẦN HUẤN)

Thứ tư là tăng cường gắn kết đào tạo với thực tiễn, mở rộng hợp tác trong nước và quốc tế; chủ động phối hợp các đơn vị nghệ thuật, nhà hát, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực biểu diễn, du lịch, sự kiện để tạo cơ hội thực hành, biểu diễn và phát triển nghề nghiệp cho học sinh; đẩy mạnh giao lưu, hợp tác đào tạo, trao đổi chuyên gia, biểu diễn quốc tế.

Thứ trưởng Tạ Quang Đông bày tỏ tin tưởng, với truyền thống 65 năm, tinh thần đoàn kết, trách nhiệm và khát vọng đổi mới, nhà trường sẽ tiếp tục phát huy những thành tựu đã đạt được, vượt qua khó khăn, nâng cao chất lượng đào tạo, từng bước xây dựng thương hiệu và vị thế xứng đáng trong hệ thống các cơ sở đào tạo nghệ thuật, đóng góp ngày càng thiết thực cho sự phát triển của nghệ thuật xiếc Việt Nam.

Trao tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Giáo dục” cho các cá nhân thuộc Trường trung cấp Nghệ thuật Xiếc và Tạp kỹ Việt Nam. (Ảnh: TRẦN HUẤN)

Nhân dịp này, Trường trung cấp Nghệ thuật Xiếc và Tạp kỹ Việt Nam vinh dự đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba của Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Huân chương Hữu nghị của Chủ tịch nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào.

Một số cá nhân của nhà trường được trao tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Văn hóa, Thể thao và Du lịch” của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Giáo dục” của Bộ Giáo dục và Đào tạo.