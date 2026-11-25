Tạo nguồn lực quan trọng cho phát triển

Ngày 27/11/1961, Đoàn Thăm dò Dầu lửa 36 được thành lập, đánh dấu sự ra đời của lực lượng chuyên trách tìm kiếm, thăm dò dầu khí đầu tiên của Việt Nam. Từ những bước chân khảo sát địa chất trên vùng Đồng bằng sông Hồng, các thế hệ người lao động dầu khí đã bền bỉ hiện thực hóa khát vọng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về xây dựng một ngành công nghiệp dầu khí vững mạnh.

Trải qua 65 năm xây dựng và phát triển (27/11/1961 - 27/11/2026), từ một lĩnh vực còn non trẻ, ngành Dầu khí Việt Nam đã trở thành ngành kinh tế - kỹ thuật quan trọng, có những đóng góp to lớn đối với sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước.

Petrovietnam đón dòng dầu đầu tiên từ mỏ Đại Hùng Pha 3.

Một trong những dấu mốc có ý nghĩa đặc biệt là ngày 26/6/1986, khi dòng dầu công nghiệp đầu tiên được khai thác từ mỏ Bạch Hổ. Sự kiện này mở ra thời kỳ phát triển mới của ngành Dầu khí, đồng thời tạo nguồn ngoại tệ quý giá cho đất nước trong những năm đầu thực hiện công cuộc Đổi mới.

Khi nền kinh tế còn nhiều khó khăn, nguồn thu từ dầu khí đã góp phần cải thiện cán cân thanh toán, tăng thu ngân sách, tạo điều kiện nhập khẩu máy móc, thiết bị và nguyên vật liệu phục vụ sản xuất. Những dòng dầu từ lòng biển trở thành nguồn lực quan trọng để đất nước từng bước đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

Qua từng giai đoạn phát triển, quy mô và tiềm lực của ngành Dầu khí không ngừng được nâng lên, trong đó Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam) giữ vai trò nòng cốt.

Theo số liệu công bố vào dịp kỷ niệm 50 năm thành lập Petrovietnam (tháng 9/2025), Tập đoàn đã khai thác 441,5 triệu tấn dầu và 196 tỷ m³ khí; tổng doanh thu lũy kế đạt 605 tỷ USD, nộp ngân sách nhà nước hơn 142 tỷ USD.

Riêng Liên doanh Việt - Nga Vietsovpetro, sau 45 năm xây dựng và phát triển, tính đến hết tháng 9/2026, đã khai thác trên 255 triệu tấn dầu, đạt tổng doanh thu, bao gồm dịch vụ ngoài, trên 98 tỷ USD. Tổng số tiền đóng góp ngân sách và lợi nhuận phía Việt Nam đạt trên 61 tỷ USD.

Đáng chú ý, đà tăng trưởng tiếp tục được duy trì trong những năm gần đây. Sau 10 tháng năm 2026, tổng doanh thu toàn Petrovietnam ước đạt 1,33 triệu tỷ đồng; nộp ngân sách nhà nước ước đạt 152.300 tỷ đồng, tăng 17% so với cùng kỳ.

Những kết quả này không chỉ khẳng định hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp dầu khí mà còn cho thấy vai trò quan trọng của ngành trong việc củng cố tiềm lực kinh tế, tạo nguồn lực đầu tư phát triển và nâng cao vị thế doanh nghiệp Việt Nam trên trường quốc tế.

Một trong những thành tựu nổi bật của ngành Dầu khí Việt Nam trong 65 năm qua là xây dựng được chuỗi giá trị tương đối hoàn chỉnh, từ tìm kiếm, thăm dò, khai thác đến thu gom, vận chuyển, chế biến, phân phối sản phẩm và cung cấp dịch vụ kỹ thuật.

Nếu như những năm đầu, khai thác và xuất khẩu dầu thô giữ vai trò chủ đạo thì qua từng giai đoạn, ngành Dầu khí đã mở rộng sang công nghiệp khí, lọc hóa dầu, sản xuất điện, phân bón và nhiều lĩnh vực công nghiệp khác. Quá trình này giúp nâng cao giá trị tài nguyên, đồng thời tăng khả năng tự chủ nguồn cung năng lượng và nguyên liệu phục vụ sản xuất.

Kho LNG Thị Vải của Petrovietnam.

Trong lĩnh vực công nghiệp khí, việc đưa khí đồng hành từ mỏ Bạch Hổ vào bờ năm 1995 đánh dấu một bước ngoặt quan trọng. Từ nguồn khí trước đây phải đốt bỏ trong quá trình khai thác dầu, Việt Nam đã phát triển hệ thống thu gom, vận chuyển và chế biến khí, cung cấp nhiên liệu cho sản xuất điện, phân bón và phục vụ nhu cầu dân sinh.

Tiếp đó, các hệ thống khí Nam Côn Sơn, PM3 - Cà Mau cùng nhiều công trình hạ tầng được đầu tư, hình thành những cụm công nghiệp khí - điện - đạm quy mô lớn, tạo động lực phát triển kinh tế tại nhiều địa phương.

Trong lĩnh vực lọc hóa dầu, sự ra đời của Nhà máy Lọc dầu Dung Quất và Liên hợp Lọc hóa dầu Nghi Sơn đã đánh dấu bước phát triển quan trọng về năng lực chế biến dầu khí. Từ chỗ phụ thuộc chủ yếu vào nguồn xăng dầu nhập khẩu, Việt Nam đã từng bước chủ động sản xuất, đáp ứng phần lớn nhu cầu xăng dầu trong nước. Đây là nền tảng quan trọng giúp đất nước nâng cao khả năng ứng phó trước những biến động của thị trường năng lượng thế giới.

Cùng với đó, các nhà máy Đạm Phú Mỹ, Đạm Cà Mau đã góp phần nâng cao năng lực cung ứng phân bón, giảm sự phụ thuộc vào nhập khẩu, phục vụ sản xuất nông nghiệp và bảo đảm an ninh lương thực quốc gia.

Xây dựng nền công nghiệp đồng bộ

Trong lĩnh vực điện, ngành Dầu khí ghi dấu ấn với hàng loạt công trình nguồn điện quy mô lớn. Đặc biệt, việc đưa kho cảng LNG Thị Vải công suất 1 triệu tấn/năm và cụm Nhà máy điện Nhơn Trạch 3 và 4 với tổng công suất hơn 1.600 MW vào hoạt động đã mở ra hướng phát triển mới cho ngành công nghiệp khí - điện Việt Nam, góp phần đa dạng hóa nguồn cung năng lượng.

Bên cạnh những đóng góp về kinh tế, ngành Dầu khí còn giữ vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế biển gắn với bảo vệ chủ quyền quốc gia. Sự hiện diện bền bỉ của các công trình dầu khí và đội ngũ người lao động trên thềm lục địa Việt Nam mang ý nghĩa sâu sắc cả về kinh tế, quốc phòng và an ninh.

Giàn WHP-DH01, thuộc dự án phát triển mỏ Đại Hùng Pha 3, chính thức khai thác dòng dầu thương mại đầu tiên vào ngày 7/5/2025.

Thành tựu có ý nghĩa lâu dài của ngành Dầu khí Việt Nam sau 65 năm còn là sự trưởng thành về nguồn nhân lực, trình độ khoa học, công nghệ và năng lực triển khai các dự án công nghiệp quy mô lớn.

Từ chỗ phụ thuộc nhiều vào sự hỗ trợ của chuyên gia nước ngoài, đội ngũ cán bộ, kỹ sư và người lao động dầu khí Việt Nam đã từng bước làm chủ nhiều công nghệ phức tạp, từ tìm kiếm, thăm dò, khoan khai thác đến thiết kế, chế tạo, lắp đặt và vận hành các công trình ngoài khơi.

Nhiều doanh nghiệp dịch vụ kỹ thuật dầu khí không chỉ đáp ứng nhu cầu trong nước mà còn khẳng định năng lực trên thị trường quốc tế. Những công trình dầu khí biển được thiết kế, chế tạo tại Việt Nam, các hợp đồng dịch vụ kỹ thuật tại nước ngoài và sự tham gia vào chuỗi cung ứng điện gió ngoài khơi toàn cầu là minh chứng cho bước trưởng thành về năng lực công nghiệp của ngành.

Đặc biệt, những kinh nghiệm và nền tảng công nghệ tích lũy qua hàng chục năm hoạt động dầu khí đang trở thành lợi thế để các doanh nghiệp Việt Nam tiếp cận những lĩnh vực công nghiệp và năng lượng mới, mở rộng thị trường và nâng cao năng lực cạnh tranh.

Bước sang giai đoạn phát triển mới, việc chuyển đổi Petrovietnam sang mô hình tập đoàn công nghiệp - năng lượng quốc gia đang mở rộng không gian phát triển trên nền tảng những thành tựu của ngành Dầu khí truyền thống.

Petrovietnam tiên phong với các dự án điện LNG đầu tiên của Việt Nam như Nhơn Trạch 3 và Nhơn Trạch 4.

Chặng đường phía trước đặt ra không ít thách thức, từ suy giảm sản lượng tại các mỏ dầu khí lâu năm, yêu cầu gia tăng trữ lượng, huy động nguồn lực đầu tư đến chuyển dịch năng lượng và giảm phát thải. Điều đó đòi hỏi ngành Dầu khí tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả quản trị, đẩy mạnh ứng dụng khoa học - công nghệ, đồng thời khai thác hiệu quả những cơ hội phát triển mới.

Từ những bước chân tìm dầu đầu tiên đến những công trình công nghiệp - năng lượng hiện đại, hành trình 65 năm của ngành Dầu khí Việt Nam là minh chứng cho ý chí tự lực, tự cường, tinh thần lao động sáng tạo và khát vọng vươn lên của nhiều thế hệ người Việt Nam.

Những thành tựu ấy không chỉ làm nên niềm tự hào của các thế hệ người lao động dầu khí mà còn tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển của ngành trong giai đoạn mới. Trên nền tảng đó, ngành Dầu khí tiếp tục phát huy vai trò quan trọng trong bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia, tạo động lực tăng trưởng kinh tế, góp phần đưa đất nước phát triển nhanh và bền vững.

65 năm Ngày truyền thống ngành Dầu khí Việt Nam (27/11/1961 - 27/11/2026) không chỉ là hành trình tìm kiếm, khai thác tài nguyên, mà còn là quá trình tích lũy tri thức, trưởng thành về khoa học, công nghệ và từng bước làm chủ những lĩnh vực kỹ thuật phức tạp. Từ những chuyến khảo sát địa chất trong điều kiện thiếu thốn đến phát hiện dầu trong tầng đá móng nứt nẻ ở mỏ Bạch Hổ, mỗi dấu mốc đều ghi dấu sự bền bỉ, trí tuệ và khát vọng của nhiều thế hệ người lao động dầu khí.