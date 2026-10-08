65 năm - Hành trình giữ vững bình yên

Quá trình làm việc với công an, ông N.C. B. (xã Vĩnh Tường, TP Cần Thơ) khai nhận, do cần tiền tiêu xài cá nhân, ông đã mở tài khoản ngân hàng để bán lại cho người khác. Vụ việc đang được Công an TP Cần Thơ tiếp tục xác minh, làm rõ.