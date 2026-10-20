65 học viên hoàn thành lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh đối tượng 3

Tham dự buổi lễ có các đồng chí: Hoàng Hồng Diệu, Tỉnh ủy viên, Phó trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Đại tá Mã Thanh Hùng, Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh.

Phó trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hoàng Hồng Diệu trao giấy chứng nhận hoàn thành chương trình bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho các học viên.

Diễn ra từ ngày 5 - 20/10, lớp bồi dưỡng các nội dung về quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về QP&AN; xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân; bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; phòng, chống chiến lược “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ; xây dựng khu vực phòng thủ và hoạt động tác chiến; công tác phòng thủ dân sự, phòng, chống và khắc phục hậu quả thiên tai; trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, cơ quan, tổ chức trong thực hiện nhiệm vụ QP&AN; luyện tập ban hành quy chế trong chiến đấu, diễn tập phòng thủ cấp xã, bắn súng K54 bài 1c; tham quan, nghiên cứu thực tế và trao đổi kinh nghiệm tại xã Trường Hà về thực hiện nhiệm vụ QP&AN gắn với phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội ở địa phương.

Các học viên có thành tích xuất sắc, tiêu biểu được biểu dương, khen thưởng tại buổi lễ.

Kết thúc khóa học, 65/65 học viên hoàn thành chương trình bồi dưỡng, bảo đảm yêu cầu kiểm tra, đánh giá theo quy định và được cấp giấy chứng nhận hoàn thành khóa học, trong đó, 32 học viên đạt loại giỏi, 33 học viên đạt loại khá; 9 học viên được tặng giấy khen có thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong bồi dưỡng kiến thức QP&AN đối tượng 3, khóa 90, năm 2026.