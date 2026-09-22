65% học sinh Khánh Hòa có đủ sách giáo khoa

Theo báo cáo của Sở Giáo dục và Đào tạo, tổng số học sinh có nhu cầu mua sách giáo khoa là 327.720 học sinh. Trong đó, có 213.018 học sinh đã có đủ sách giáo khoa, đạt 65%.

Sở Giáo dục và Đào tạo đã và đang tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam và các đơn vị phát hành sách để cung ứng sách giáo khoa còn thiếu trên địa bàn, bảo đảm học sinh có đầy đủ sách giáo khoa để sử dụng. Đồng thời, chỉ đạo các cơ sở giáo dục khai thác sách giáo khoa tại thư viện và sách giáo khoa cũ còn sử dụng được; hướng dẫn phụ huynh, học sinh chủ động tiếp cận, khai thác sách giáo khoa điện tử miễn phí trên trang điện tử của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam tại địa chỉ: taphuan.nxbgd.vn/tap-huan trong khi chờ bản in.

Phụ huynh và học sinh mua sách giáo khoa tại một cửa hàng sách và thiết bị trường học.

Thực hiện Nghị quyết số 32 ngày 27-8-2026 của HĐND tỉnh về thực hiện chính sách miễn phí sách giáo khoa cho học sinh trên địa bàn tỉnh từ năm học 2026 - 2027, Sở Giáo dục và Đào tạo đã tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định số 66 ngày 11-9-2026 quy định hình thức mua sắm và phân cấp thẩm quyền mua sắm sách giáo khoa trong các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh. Sở Giáo dục và Đào tạo đã thông báo mời thầu sách giáo khoa năm học 2026 - 2027 hỗ trợ cho các cơ sở giáo dục thuộc vùng III của tỉnh Khánh Hòa.

Đối với tài liệu giáo dục địa phương chung cho tỉnh Khánh Hòa sau sáp nhập, Sở Giáo dục và Đào tạo đã trình chủ trương biên soạn, thẩm định lại tài liệu giáo dục địa phương theo Thông tư số 41 ngày 8-5-2026 của Bộ Giáo dục và Đào tạo trên cơ sở hai bộ tài liệu đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt cho hai tỉnh Khánh Hòa và Ninh Thuận trước thời điểm 1-7-2025. Hiện nay, các trường đang tiếp tục học tài liệu giáo dục địa phương của 2 tỉnh Ninh Thuận và Khánh Hòa trước sáp nhập.