65 đề tài nghiên cứu vào vòng bán kết Giải thưởng sinh viên nghiên cứu khoa học Euréka lần thứ 28 năm 2026

TS Đoàn Mạnh Quỳnh, Phó Hiệu trưởng Trường đại học Công nghệ Đồng Nai phát biểu trong buổi khai mạc bán kết Giải thưởng sinh viên nghiên cứu khoa học Euréka lần thứ 28. Ảnh: Công Nghĩa

Hoạt động này tập trung vào lĩnh vực công nghệ thực phẩm, tạo cơ hội cho sinh viên trong và ngoài nước báo cáo trực tiếp tại khuôn viên nhà trường.

Vòng thi bán kết tại Trường đại học Công nghệ Đồng Nai quy tụ tổng cộng 65 đề tài nghiên cứu đã xuất sắc vượt qua vòng sơ tuyển để bước vào phiên báo cáo đánh giá chuyên môn trực tiếp. Các dự án tham gia hội thi đều tập trung giải quyết những vấn đề thực tiễn trong ngành công nghệ thực phẩm, trải dài từ việc phát triển sản phẩm mới đến hoạt động cải tiến quy trình sản xuất.

Trong chương trình, các nhóm sinh viên đã lần lượt trình bày chi tiết kết quả nghiên cứu khoa học của mình và tham gia phản biện trực tiếp trước hội đồng giám khảo chuyên môn. Hội đồng khoa học tiến hành đánh giá chất lượng từng dự án cụ thể, sau đó họp thống nhất kết quả nhằm lựa chọn ra những đề tài xuất sắc nhất bước vào vòng chung kết.

Quang cảnh vòng bán kết Giải thưởng sinh viên nghiên cứu khoa học Euréka lần thứ 28 tại Trường đại học Công nghệ Đồng Nai. Ảnh: Công Nghĩa

Sự kiện nhằm tạo ra môi trường nghiên cứu khoa học thiết thực, khuyến khích sinh viên phát huy tư duy sáng tạo cùng khả năng vận dụng hiệu quả kiến thức chuyên môn. Thông qua hoạt động trên, Trường đại học Công nghệ Đồng Nai tiếp tục khẳng định định hướng giáo dục ứng dụng, chú trọng công tác đào tạo gắn liền với thực tiễn và nhu cầu thực tế của doanh nghiệp. Đây được xem là một hoạt động bổ ích giúp sinh viên phát triển toàn diện năng lực bản thân, tự tin hội nhập quốc tế và đóng góp tích cực cho cộng đồng xã hội.

Sinh viên tham dự vòng bán kết Giải thưởng sinh viên nghiên cứu khoa học Euréka lần thứ 28 tại Trường đại học Công nghệ Đồng Nai. Ảnh: Công Nghĩa

Kết quả của vòng thi bán kết Giải thưởng sinh viên nghiên cứu khoa học Euréka năm 2026 sẽ được Ban tổ chức tổng hợp và công bố chính thức trên fanpage của Euréka lần thứ 28.