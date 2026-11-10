65 cán bộ tập huấn kiến thức liên quan đến bạo lực, xâm hại phụ nữ, trẻ em

Các đại biểu tham dự hội nghị tập huấn.

Các báo cáo viên của Trung ương Hội LHPN Việt Nam truyền đạt các chuyên đề trọng tâm về: Một số kiến thức cơ bản về giới, bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới; công tác giám sát, góp ý, phản biện xã hội và tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền của các cấp Hội LHPN; trách nhiệm của Hội LHPN các cấp trong tham gia giải quyết các vụ việc liên quan đến bạo lực, xâm hại quyền, lợi ích của phụ nữ, trẻ em; một số vấn đề cần lưu ý trong bảo vệ, hỗ trợ phụ nữ trẻ em bị bạo lực, xâm hại và hoạt động của Hội LHPN; hỗ trợ nạn nhân và bảo vệ quyền, lợi ích của nạn nhân trong giai đoạn tố tụng…

Cùng với việc cung cấp, cập nhật kiến thức, lớp tập huấn chú trọng trao đổi, thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm, phương pháp, kỹ năng và các tình huống thực tế trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Qua đó, giúp cán bộ Hội củng cố kiến thức, nâng cao kỹ năng tham mưu, phối hợp và tham gia giải quyết các vụ việc liên quan đến phụ nữ, trẻ em; đồng thời vận dụng linh hoạt những kiến thức, kỹ năng được trang bị vào thực tiễn công tác Hội tại địa phương.