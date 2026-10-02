646 UAV tập kích Nga trong đêm, cháy lớn tại kho dầu lớn nhất châu Âu

Một kho dự trữ dầu của Nga bốc cháy sau cuộc tấn công của UAV. Ảnh tư liệu: Ukrinform

Theo tờ Kyiv Post, một cuộc tập kích bằng UAV quy mô lớn trong đêm được cho là đã gây hỏa hoạn gần một nhà máy lọc dầu và cơ sở hóa chất lớn ở vùng Volgograd, trong khi một vụ việc khác được báo cáo tại một cơ sở lưu trữ dầu quy mô lớn ở Samara. Bộ Quốc phòng Nga cho biết lực lượng phòng không đã đánh chặn hoặc phá hủy 646 UAV Ukraine tại 14 khu vực, bán đảo Crimea và các vùng biển Đen, Azov.

Thống đốc vùng Volgograd Andrey Bocharov sáng 2/10 cho biết UAV đã nhằm vào “cơ sở hạ tầng công nghiệp” trong khu vực.

Ông cũng thông tin một vụ cháy xảy ra tại một tòa nhà chung cư ở quận Krasnoarmeysky của thành phố Volgograd, khiến một người phải nhập viện. Đám cháy sau đó được khống chế. Người dân địa phương cho biết đã nghe thấy nhiều tiếng nổ ở các khu vực khác nhau trong thành phố.

Cơ quan Vận tải Hàng không Liên bang Nga (Rosaviatsia) áp dụng hạn chế bay tại sân bay Volgograd vào khoảng 1 giờ sáng. Chuyến bay cuối buổi tối đến Moskva và chuyến bay đầu tiên buổi sáng từ thủ đô bị hoãn; một máy bay khác được chuyển hướng tới Samara.

Theo phân tích hình ảnh của trang tin Nga Astra, một đám cháy lớn được cho là xảy ra gần hai cơ sở công nghiệp nằm cạnh nhau là Nhà máy lọc dầu Volgograd và nhà máy hóa chất Kaustik.

Nhà máy lọc dầu Volgograd, thuộc công ty Lukoil-Volgogradneftepererabotka của tập đoàn Lukoil, nằm trong số 10 nhà máy lọc dầu lớn nhất của Nga, với công suất chế biến khoảng 14,8 triệu tấn dầu mỗi năm.

Nhà máy sản xuất xăng, dầu diesel, nhiên liệu hàng không, dầu mazut và bitum. Cơ sở này từng bị UAV tấn công ngày 31/7, khi một số đơn vị sản xuất được cho là bị hư hại và các phân xưởng chế biến dầu AVT-1 và AVT-6 phải dừng hoạt động.

Nằm gần nhà máy lọc dầu là Công ty cổ phần Kaustik, một doanh nghiệp lớn trong ngành hóa chất Nga, cung cấp sản phẩm cho tổ hợp công nghiệp quốc phòng của nước này.

Cơ sở chứa dầu lớn nhất châu Âu ở Samara bị nhắm mục tiêu

Astra đưa tin một vụ tấn công xảy ra trong đêm nhằm vào Trạm sản xuất - điều phối tuyến Samara (LPDS), một cơ sở lưu trữ và trung chuyển dầu thuộc hệ thống Transneft.

Theo Astra, LPDS Samara có thể đã trở thành mục tiêu của cuộc tấn công. Đây được cho là kho chứa dầu lớn nhất châu Âu và là một mắt xích trong hệ thống vận chuyển dầu của Transneft. Cơ sở này có diện tích hơn 216 ha, gồm 71 bồn chứa với tổng sức chứa hơn 1,6 triệu m³ dầu, cùng hai trạm bơm và một trạm phối trộn dầu. Bốn đường ống dẫn dầu chính hội tụ tại LPDS Samara, vận chuyển dầu từ Tây Siberia, Tatarstan, vùng Orenburg và Kazakhstan.

Giới chức Samara ban đầu chưa đưa ra bình luận chính thức về thông tin cơ sở này bị cháy, dù người dân cho biết nghe thấy các tiếng nổ trong thành phố. Một tiếng nổ đặc biệt lớn được cho là xảy ra vào khoảng 6 giờ 30 sáng.

Thị trưởng Samara Ivan Noskov sau đó thông báo tạm dừng hoạt động giao thông công cộng mặt đất. Hệ thống tàu điện ngầm vẫn hoạt động và được sử dụng làm nơi trú ẩn; cảnh báo nguy cơ tên lửa sau đó được dỡ bỏ.

Trong một thông tin được Astra dẫn lại, Thống đốc vùng Samara xác nhận khu vực đã bị UAV tấn công, lực lượng phòng không và các đơn vị ứng phó khẩn cấp được triển khai. Chính quyền cũng áp dụng các biện pháp hạn chế tạm thời đối với hoạt động hàng không tại sân bay Samara.

Nga tuyên bố đánh chặn 646 UAV

Báo Vedomosti dẫn thông báo của Bộ Quốc phòng Nga cho biết, từ 20 giờ ngày 1/10 đến 8 giờ ngày 2/10 theo giờ Moskva, lực lượng phòng không nước này đã đánh chặn hoặc phá hủy 646 UAV cánh bằng của Ukraine.

Theo thông báo, UAV được phát hiện trên các vùng Belgorod, Bryansk, Kursk, Voronezh, Kaluga, Tula, Oryol, Rostov, Saratov, Volgograd, Ulyanovsk, Samara và Astrakhan, cũng như tại Crimea và trên các vùng biển Đen và Azov.