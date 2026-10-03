64 tỷ đồng tiền đặt cọc nhà ở xã hội: Cảnh báo từ vụ CT3 Kim Trung

Cơ quan tố tụng tống đạt các quyết định, lệnh đối với bị can Phạm Thị Mai và Phan Thùy Linh ảnh: minh họa

64 tỷ đồng tiền đặt cọc và bài học cảnh giác khi mua nhà ở xã hội

Tại buổi họp báo thông báo tình hình, kết quả các mặt công tác công an Quý III/2026 của Bộ Công an, Đại tá Nguyễn Đức Long, Phó Giám đốc Công an TP. Hà Nội cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Hà Nội đang mở rộng điều tra vụ án liên quan đến việc nhận tiền đặt cọc mua nhà tại dự án CT3 Kim Trung, xã Thiên Lộc, TP. Hà Nội.

Theo Đại tá Nguyễn Đức Long, quá trình điều tra xác định Phan Thùy Linh, sinh năm 1983, thường trú tại Đại Độ, xã Thiên Lộc và Phạm Thị Mai, sinh năm 1974, trú tại thôn Đoài, xã Thiên Lộc, đã tìm hiểu thông tin công khai từ các chủ đầu tư và các hội nhóm môi giới bất động sản.

Từ những thông tin này, hai bị can biết tại tòa CT3 Kim Trung có khoảng 175 căn hộ nhà ở thương mại và nhà ở xã hội dự kiến được đưa ra thị trường. Sau đó, hai người bị cáo buộc đưa ra thông tin gian dối rằng có thể chắc chắn mua được các căn hộ tại dự án, qua đó tiếp cận môi giới và khách hàng có nhu cầu.

Theo cơ quan điều tra, Phan Thùy Linh và Phạm Thị Mai liên hệ với các môi giới bất động sản để nhận tiền đặt cọc từ khách hàng. Mức tiền được yêu cầu dao động từ 200 triệu đến 400 triệu đồng cho mỗi căn hộ.

Để tạo động lực cho các môi giới, hai bị can đưa ra thỏa thuận sẽ trả cho môi giới từ 20 triệu đến 30 triệu đồng sau khi bán được căn hộ. Khi khách hàng có nhu cầu, các bị can ký với khách hàng các hợp đồng tư vấn hồ sơ hoặc hợp đồng đặt cọc để nhận tiền.

Sau khi nhận tiền, Phạm Thị Mai chuyển một phần cho Phan Thùy Linh, phần còn lại được sử dụng vào mục đích cá nhân. Cơ quan điều tra xác định hai bị can không thực hiện việc đặt cọc với chủ đầu tư, cũng không tiến hành thủ tục mua các căn hộ tại dự án CT3 Kim Trung.

Với thủ đoạn trên, Phạm Thị Mai và Phan Thùy Linh bị xác định đã chiếm đoạt khoảng 64 tỷ đồng của hơn 152 khách hàng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Hà Nội đang tiếp tục mở rộng vụ án, tập trung làm rõ những người có liên quan, cũng như các môi giới tham gia việc giới thiệu, bán các căn hộ cho khách hàng.

Đáng chú ý, việc điều tra không chỉ tập trung vào hành vi của hai bị can mà còn làm rõ trách nhiệm của các cá nhân, tổ chức liên quan đến quá trình giao dịch.

Chủ đầu tư không ủy quyền nhận đặt cọc

Liên quan trách nhiệm của chủ đầu tư dự án, Đại tá Nguyễn Đức Long cho biết, đến thời điểm hiện tại, quá trình điều tra chưa xác định các chủ đầu tư tại CT3 Kim Trung có mối quan hệ, thỏa thuận pháp lý hoặc ủy quyền cho Phạm Thị Mai và Phan Thùy Linh nhận tiền đặt cọc mua nhà của khách hàng.

Bản thân hai bị can cũng khai nhận không sở hữu bất kỳ căn hộ nào tại dự án, không quen biết hoặc liên hệ với các chủ đầu tư dự án.

Sau khi nhận tiền đặt cọc từ các nạn nhân, hai bị can không thực hiện bất kỳ thủ tục nào với chủ đầu tư, cũng không chuyển tiền cho chủ đầu tư để đặt mua căn hộ. Số tiền nhận được được sử dụng vào mục đích cá nhân.

Theo lãnh đạo Công an TP. Hà Nội, đây là những nội dung đang được cơ quan điều tra làm rõ trong quá trình xác định bản chất vụ án và trách nhiệm của các cá nhân, tổ chức liên quan.

Đối với trách nhiệm của chính quyền địa phương, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Hà Nội đang phối hợp với các cơ quan chuyên môn rà soát lại quy trình quản lý, qua đó làm rõ có hay không việc buông lỏng quản lý hoặc vai trò liên đới của chính quyền địa phương theo quy định.

Kết quả điều tra về các nội dung này sẽ được Công an TP. Hà Nội thông tin tới các cơ quan báo chí khi có kết luận chính thức.

Vụ việc tại CT3 Kim Trung cũng đặt ra yêu cầu người dân cần kiểm chứng kỹ thông tin trước khi giao tiền cho môi giới hoặc các cá nhân tự nhận có khả năng hỗ trợ mua nhà ở xã hội.

Tại Hà Nội, các dự án nhà ở xã hội được Sở Xây dựng công bố công khai kế hoạch tiếp nhận hồ sơ đăng ký mua, thuê, thuê mua trên website của Sở; chủ đầu tư cũng đăng thông tin trên website của đơn vị và trên một số báo chính thống.

Sau khi thông tin được công bố công khai trên website của Sở Xây dựng Hà Nội, chủ đầu tư thực hiện kế hoạch tiếp nhận hồ sơ đăng ký mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội tại dự án theo quy định hiện hành của pháp luật.

Trong các thông báo công khai kế hoạch tiếp nhận hồ sơ đăng ký mua, thuê, thuê mua của từng dự án, Sở Xây dựng Hà Nội lưu ý chủ đầu tư chỉ tiếp nhận hồ sơ tại địa điểm duy nhất đã được công bố.

Theo Sở Xây dựng Hà Nội, chủ đầu tư chỉ được huy động vốn, thu tiền ứng trước của khách hàng sau khi dự án đáp ứng đầy đủ điều kiện huy động vốn theo quy định của Luật Kinh doanh bất động sản năm 2023 và các quy định pháp luật có liên quan.

Đồng thời, chủ đầu tư có trách nhiệm công khai danh sách khách hàng đã ký hợp đồng mua bán nhà ở xã hội theo quy định.

Sở Xây dựng Hà Nội cũng khuyến cáo, các tổ chức, cá nhân lợi dụng chính sách nhà ở xã hội và nhu cầu của người dân để thu tiền, nhận đặt cọc hoặc thực hiện hành vi trái quy định pháp luật đều bị nghiêm cấm.

Người dân được khuyến cáo không thực hiện giao dịch chuyển nhượng nhà ở xã hội trái quy định và không đăng ký, nộp hồ sơ tại các địa điểm không được chủ đầu tư công bố công khai trên Trang thông tin điện tử của Sở Xây dựng Hà Nội.

Trong bối cảnh nhu cầu nhà ở xã hội lớn, thông tin về dự án và quy trình tiếp nhận hồ sơ được công khai, việc kiểm chứng trực tiếp từ cơ quan quản lý và chủ đầu tư là bước quan trọng trước khi người dân thực hiện bất kỳ khoản thanh toán nào. Vụ việc tại CT3 Kim Trung cho thấy rủi ro có thể phát sinh khi người mua dựa vào thông tin từ môi giới hoặc các kênh không chính thức thay vì kiểm tra điều kiện và quy trình giao dịch được công bố.