64 tác phẩm đoạt giải báo chí 'Vì sự nghiệp Giáo dục Việt Nam' năm 2026

Báo chí phản ánh đa chiều đời sống giáo dục

Tối 12/11, tại Hà Nội, Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức lễ tổng kết và trao Giải báo chí "Vì sự nghiệp Giáo dục Việt Nam" năm 2026. Giải do Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức; Báo Giáo dục và Thời đại là đơn vị thường trực.

Bộ trưởng, Bộ GD&ĐT Hoảng Minh Sơn phát biểu tại lễ trao giải (Ảnh: moet).

Năm nay, Ban tổ chức nhận gần 800 tác phẩm thuộc bốn loại hình: báo in, báo điện tử, phát thanh và truyền hình. Qua các vòng chấm, Hội đồng Giám khảo chọn 64 tác phẩm trao giải, gồm bốn giải Nhất, 8 giải Nhì, 12 giải Ba và 40 giải Khuyến khích. Hai nhân vật tiêu biểu cũng được vinh danh trong khuôn khổ giải.

Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Nguyễn Thị Quyên Thanh, Trưởng ban tổ chức, cho rằng giáo dục gắn với tương lai của mỗi cá nhân và sự phát triển đất nước. Mỗi chủ trương, chính sách đều tác động đến hàng triệu nhà giáo, người học và gia đình. Vì vậy, lĩnh vực này cần được phản ánh, nhìn nhận từ nhiều góc độ, trong đó báo chí có vai trò thông tin, phát hiện vấn đề và góp phần tạo đồng thuận xã hội.

Theo bà Quyên Thanh, qua 9 mùa giải, các tác phẩm dự thi ngày càng quan tâm đến những vấn đề có tính hệ thống, từ hoạch định chính sách đến tổ chức thực hiện, từ chuyển động ở tầm vĩ mô đến thực tiễn tại các nhà trường.

Bộ trưởng Hoàng Minh Sơn trao giải Nhất cho các tác giả, nhóm tác giả đoạt giải.

Bên cạnh việc giới thiệu thành tựu, mô hình tốt và những tấm gương tiêu biểu, nhiều tác phẩm đi sâu phân tích khó khăn, bất cập, chuyển tải tâm tư của cán bộ quản lý, giáo viên, phụ huynh và học sinh. Một số bài viết có cách tiếp cận chuyên sâu, luận cứ rõ ràng và đề xuất giải pháp cho những vấn đề đặt ra.

Bà đánh giá sự tham gia của các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương ở cả bốn loại hình đã mang đến những góc nhìn đa dạng. Trong đó, tác phẩm từ địa phương có lợi thế tiếp cận trực tiếp nhà trường, nhà giáo, học sinh và cộng đồng, góp phần phản ánh cụ thể hơn thực tiễn giáo dục.

"Giá trị của giải không chỉ được đo bằng số lượng tác phẩm tham dự hay số giải thưởng được trao qua từng năm. Điều có ý nghĩa lâu dài là qua mỗi mùa, giải góp phần duy trì sự quan tâm thường xuyên của báo chí đối với giáo dục", bà Thanh nói.

Trong bối cảnh ngành giáo dục đứng trước nhiều yêu cầu đổi mới, bà Quyên Thanh mong muốn các cơ quan báo chí tiếp tục bám sát thực tiễn, phản ánh kịp thời những chuyển động của ngành, nỗ lực của nhà giáo, người học và các vấn đề trong quá trình thực hiện chính sách. Tác phẩm cần bảo đảm tính chính xác, khách quan, có chiều sâu phân tích và tinh thần phản biện xây dựng.

Giải báo chí chuyên ngành sẽ thuộc Giải Báo chí Quốc gia

Phát biểu tại buổi lễ, Bộ trưởng Hoàng Minh Sơn cho biết, qua 9 mùa giải từ năm 2018, báo chí đã phản ánh đa dạng đời sống giáo dục, từ những tấm gương nhà giáo, học sinh đến các bất cập về điều kiện dạy học, đời sống giáo viên, áp lực học đường và khoảng cách giữa chính sách với thực tiễn.

Các tác giả nhận giải Ba Giải Báo chí "Vì sự nghiệp Giáo dục Việt Nam" năm 2026.

Ông Sơn đánh giá cao những tác phẩm không chỉ biểu dương thành tựu mà còn phát hiện hạn chế, đưa ra kiến nghị có cơ sở. Theo ông, những phản ánh trung thực, khách quan giúp ngành Giáo dục nhận diện vấn đề, lắng nghe ý kiến xã hội và điều chỉnh chính sách.

Trong giai đoạn mới, Nghị quyết số 71-NQ/TW của Bộ Chính trị đặt ra yêu cầu đột phá về chất lượng, công bằng, hiệu quả giáo dục; xây dựng đội ngũ nhà giáo, đổi mới quản trị, phát triển nhân lực chất lượng cao và tận dụng cơ hội từ khoa học công nghệ, chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo. Để thực hiện các mục tiêu này, ngành cần sự giám sát và đồng hành của toàn xã hội, trong đó báo chí có vai trò phản ánh tác động chính sách, phát hiện vướng mắc và lan tỏa mô hình hiệu quả.

Bộ trưởng mong muốn báo chí tiếp tục phản ánh giáo dục chính xác, nhân văn, có trách nhiệm; theo sát việc triển khai chính sách, nhất là các vấn đề về công bằng trong tiếp cận giáo dục, trường học vùng biên giới, giáo dục nghề nghiệp, giáo dục đại học và chuyển đổi số.

Về phía Bộ GD&ĐT, ông khẳng định sẽ chủ động, minh bạch trong cung cấp thông tin, sẵn sàng đối thoại và tiếp thu phản biện xác đáng. "Chúng tôi coi những phản ánh trung thực, có căn cứ của báo chí là nguồn thông tin quan trọng để kiểm chứng hiệu quả chính sách, nhận diện những điểm nghẽn và kịp thời điều chỉnh trong tổ chức thực hiện", Bộ trưởng nói.

Đáng chú ý, theo Bộ trưởng, thực hiện chủ trương của Đảng về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động báo chí, trong đó có Quy định số 217-QĐ/TW ngày 28/8/2026 của Ban Bí thư, các giải báo chí chuyên ngành được định hướng chuyển thành giải chuyên đề thuộc Giải Báo chí Quốc gia.

Với Giải báo chí "Vì sự nghiệp Giáo dục Việt Nam", đây là bước chuyển tạo cơ hội để các tác phẩm xuất sắc về giáo dục được tôn vinh trong phạm vi rộng hơn, đồng thời nâng cao chất lượng và sức lan tỏa. Bộ trưởng nhấn mạnh, dù mô hình tổ chức thay đổi, những giá trị được vun đắp qua 9 mùa giải vẫn sẽ được kế thừa, để báo chí tiếp tục đồng hành với sự nghiệp đổi mới và phát triển giáo dục.