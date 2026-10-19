64 Bí thư Đảng uỷ cấp xã thôi kiêm nhiệm Chính trị viên Ban Chỉ huy Quân sự

Dự hội nghị có Đại tá Lê Quang Luật và Đại tá Trần Quốc Dẹn, Phó Chính uỷ Bộ CHQS tỉnh; cùng Bí thư Đảng uỷ các xã, phường trên địa bàn tỉnh.

Các đại biểu tham dự hội nghị công bố, trao quyết định về công tác cán bộ.

Tại hội nghị, Bộ CHQS tỉnh công bố các quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh về việc miễn nhiệm chức vụ Chính trị viên Ban CHQS xã, phường đối với 64 đồng chí Bí thư Đảng uỷ xã, phường theo quy định của pháp luật về quân sự, quốc phòng.

Thiếu tướng Nguyễn Văn Ngành, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Bí thư Đảng uỷ Quân sự, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh, trao quyết định miễn nhiệm chức vụ Chính trị viên Ban CHQS xã, phường đối với các đồng chí Bí thư Đảng uỷ xã, phường.

Việc miễn nhiệm nhằm thực hiện chủ trương của Bộ Chính trị, Quân uỷ Trung ương bố trí sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam đảm nhiệm chức vụ Chính trị viên Ban CHQS cấp xã, đáp ứng yêu cầu kiện toàn tổ chức, biên chế lực lượng quân sự địa phương.

Qua đó, nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ huy, tham mưu và tổ chức thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương, xây dựng lực lượng vũ trang cơ sở vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Đại tá Lê Quang Luật (ảnh trên) và Đại tá Trần Quốc Dẹn, Phó Chính uỷ Bộ CHQS tỉnh, trao quyết định cho các đồng chí Bí thư Đảng uỷ xã, phường.

Phát biểu tại hội nghị, Thiếu tướng Nguyễn Văn Ngành, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Bí thư Đảng uỷ Quân sự, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh, nhấn mạnh: Việc điều chỉnh, sắp xếp chức danh Chính trị viên Ban CHQS cấp xã là bước chuyển tiếp quan trọng, tăng cường tính chuyên nghiệp trong thực hiện công tác Đảng, công tác chính trị; đồng thời bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ giữa nhiệm vụ quân sự, quốc phòng với công tác xây dựng Đảng tại địa phương.

Thiếu tướng Nguyễn Văn Ngành đề nghị các đồng chí Bí thư Đảng uỷ xã, phường tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tạo điều kiện để Ban CHQS cấp xã thực hiện tốt nhiệm vụ.

Thiếu tướng Nguyễn Văn Ngành đề nghị các địa phương, đơn vị khẩn trương tổ chức bàn giao đầy đủ chức trách, nhiệm vụ, hồ sơ, tài liệu; phối hợp hướng dẫn các sĩ quan mới được bổ nhiệm nhanh chóng nắm địa bàn, ổn định tổ chức, phát huy vai trò, trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ được giao.

Các cơ quan chuyên môn chủ động hướng dẫn, kiểm tra, theo dõi quá trình bàn giao, bảo đảm hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị tại cơ sở được duy trì liên tục; đồng thời tham mưu Ban Thường vụ Đảng uỷ Quân sự tỉnh tiếp tục kiện toàn các chức danh còn thiếu, nhất là Chính trị viên và Chính trị viên phó Ban CHQS cấp xã.

Đến nay, Ban Thường vụ Đảng uỷ Quân sự tỉnh đã bổ nhiệm 42/64 chức danh Chính trị viên Ban CHQS xã, phường; toàn tỉnh bố trí 27/64 chức danh Chính trị viên phó.