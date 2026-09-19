64 bị cáo trốn khỏi cơ sở cai nghiện ma túy ở An Giang lĩnh án

Theo đó, bị cáo Nguyễn Hải Vấn (SN 1996, ngụ đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang) bị xác định là một trong những người cầm đầu vụ gây rối. HĐXX tuyên phạt bị cáo tổng cộng 5,5 năm tù về các tội “Cố ý gây thương tích”, “Trộm cắp tài sản” và “Gây rối trật tự công cộng”.

Bị cáo Nguyễn Văn Sĩ (SN 1993, ngụ phường Rạch Giá, tỉnh An Giang) được xác định có vai trò nguy hiểm trong nhóm bị cáo phạm tội “Gây rối trật tự công cộng”, bị tuyên phạt 3 năm 3 tháng tù về tội danh này.

HĐXX cũng tuyên phạt 62 bị cáo còn lại từ 3 tháng tù đến 4,5 năm tù về các tội “Cố ý gây thương tích”, “Trộm cắp tài sản”, “Gây rối trật tự công cộng” và “Chống người thi hành công vụ”.

Các bị cáo trốn trại cai nghiện tại phiên tòa.

Theo cáo trạng, khoảng 13h ngày 5/10/2025, tại Cơ sở cai nghiện ma túy số 2 Công an tỉnh An Giang, do bức xúc trước quy định không cho hút thuốc lá, một nhóm học viên đã tổ chức gây rối trật tự công cộng.

Trong đó, Nguyễn Văn Sĩ cùng một số người tập trung khoảng 300 học viên, la hét, kích động và kéo nhau từ khu trại cũ sang khu trại mới. Nhóm này sử dụng cây gỗ, cây sắt, đá, leng, kéo... đập phá cửa các phòng và hàng rào của cơ sở cai nghiện. Vụ việc khiến hơn 300 học viên phá hàng rào, bỏ trốn khỏi cơ sở cai nghiện.

Trong quá trình bỏ trốn, một số bị cáo gồm Danh Minh Phú, Trần Hữu Hà, Danh Til, Nguyễn Văn Điền, Nguyễn Văn Thanh Tú, Nguyễn Văn Út Hên, Nguyễn Hữu An, Trần Thanh Nhã, Bằng Kim Đồng, Nguyễn Chí Linh, Danh Minh Dương, Phạm Minh Chiến, Nguyễn Công Nhật và Lê Công Phú Hưng khi gặp lực lượng công an đã không chấp hành yêu cầu quay trở lại cơ sở. Nhóm này tiếp tục la hét, kích động và dùng cây, đá ném về phía Công an đang làm nhiệm vụ, gây thương tích cho một số cán bộ.

Đáng chú ý, sau khi rời khỏi cơ sở cai nghiện và đến khu vực xã Mỹ Thuận, Nguyễn Hải Vấn, Phan Công Thành và Huỳnh Khánh Thuận lén lấy trộm một xe mô tô của người dân tiếp tục bỏ trốn.