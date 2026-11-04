634 đảng viên thuộc Đảng bộ phường Yên Hòa nhận Huy hiệu Đảng đợt 7-11

Theo quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội, trong đợt này, Đảng bộ phường Yên Hòa có 634 đảng viên vinh dự được nhận Huy hiệu Đảng. Trong đó, có 2 đồng chí được trao tặng Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng; 3 đồng chí được trao tặng Huy hiệu 65 năm tuổi Đảng; 14 đồng chí được trao tặng Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng,.. Đây là sự ghi nhận của Đảng đối với quá trình phấn đấu, rèn luyện, cống hiến của các đảng viên qua nhiều giai đoạn cách mạng.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Nguyễn Quốc Khánh và Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Trần Cẩm Anh trao tặng Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho các đảng viên. Ảnh: PV

Phát biểu tại buổi lễ, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Yên Hòa Nguyễn Quốc Khánh khẳng định, Huy hiệu Đảng là phần thưởng cao quý, ghi nhận quá trình phấn đấu, rèn luyện và cống hiến của các đảng viên. Đây không chỉ là niềm vinh dự của mỗi cá nhân, gia đình mà còn là niềm tự hào chung của Đảng bộ phường.

Đồng chí Nguyễn Quốc Khánh trân trọng ghi nhận những đóng góp của các đảng viên lão thành; đồng thời mong muốn các đồng chí tiếp tục phát huy phẩm chất, uy tín, kinh nghiệm, tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền và là tấm gương sáng cho thế hệ trẻ noi theo.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Yên Hòa Nguyễn Quốc Khánh phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: PV

Thông tin về kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Yên Hòa cho biết, trong 10 tháng năm 2026, với sự lãnh đạo, chỉ đạo của Thành ủy, sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận của nhân dân, Đảng bộ phường Yên Hòa đã đạt nhiều kết quả quan trọng.

Phường đã hoàn thành sắp xếp tổ dân phố, xây dựng đề án sắp xếp mô hình tổ chức đảng theo Đề án số 18 của Thành ủy, kiện toàn các phòng, ban chuyên môn. Thu ngân sách trên địa bàn đạt hơn 21 nghìn tỷ đồng; các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, cải cách hành chính, chuyển đổi số, bảo đảm an sinh xã hội, quốc phòng, an ninh tiếp tục được triển khai đồng bộ.

Lễ trao tặng Huy hiệu Đảng đợt 7-11-2026 tại phường Yên Hòa, ghi nhận những cống hiến của các đảng viên, đồng thời phát huy truyền thống, kinh nghiệm và trách nhiệm trong công tác xây dựng Đảng, chính quyền cơ sở. Ảnh: PV

Về nhiệm vụ thời gian tới, đồng chí Nguyễn Quốc Khánh đề nghị các cấp ủy, tổ chức đảng tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ chính trị năm 2026; tiếp tục củng cố tổ chức cơ sở Đảng, nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị, giữ vững an ninh trật tự, góp phần xây dựng phường Yên Hòa ngày càng văn minh, hiện đại, an toàn, đáng sống.