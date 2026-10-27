630 km xuyên biên giới Thái Lan - Lào: BFGoodrich All-Terrain T/A KO3 tiếp thêm bản lĩnh cho những tay lái đam mê chinh phục

Với chủ đề “Cross Borders” (Hành trình xuyên biên giới), 52 người có sức ảnh hưởng trong lĩnh vực ô tô từ 5 quốc gia, trong đó có Việt Nam, đã cùng khám phá những giới hạn mới của dòng lốp địa hình BFGoodrich All-Terrain T/A KO3, chinh phục hành trình 630 km xuyên biên giới Thái Lan - Lào.

Xuất phát từ ngày 1 tháng 10, BFGoodrich KO3 Caravan 2026 mở ra cuộc phiêu lưu xuyên biên giới Thái Lan - Lào dài 630km, với sự góp mặt của 52 chuyên gia, người có tầm ảnh hưởng trong lĩnh vực ô tô đến từ Việt Nam, Hàn Quốc, Ma-lai-xi-a, Thái Lan, Philippines.

Chuyến phiêu lưu kéo dài 5 ngày 4 đêm đưa những người đam mê xe địa hình vượt qua những thử thách mới về kỹ năng lái, khám phá các cung đường đa dạng và kết nối qua những trải nghiệm văn hóa độc đáo.

Đồng hành trên từng chặng đường là BFGoodrich All-Terrain T/A KO3, dòng lốp đa địa hình được phát triển để mang đến độ bền, khả năng bám đường và hiệu suất vận hành đáng tin cậy, mở ra những chân trời khám phá mới với năng lực vận hành vượt trội.

Sự góp mặt của các đại diện Việt Nam bên cạnh Hàn Quốc, Malaysia, Thái Lan, Philippines, tiếp tục nối dài hành trình đồng hành cùng cộng đồng yêu thích xe địa hình trong nước của BFGoodrich, lan tỏa tinh thần tự do khám phá, vượt qua giới hạn và chinh phục những thử thách mới.

630 km xuyên biên giới: Mỗi chặng đường, một giới hạn mới

Không đơn thuần là chuyến caravan kết nối hai quốc gia, BFGoodrich KO3 Caravan 2026 được thiết kế như một hành trình khám phá bản lĩnh người cầm lái, nơi mỗi cung đường đều mang đến cơ hội thử sức và trải nghiệm những điều mới mẻ.

Chủ đề “Cross Borders” được thể hiện xuyên suốt qua ba thử thách: vượt giới hạn kỹ năng lái xe (Skill Border), chinh phục sự thay đổi của địa hình (Terrain Border) và khám phá những sắc màu văn hóa khác biệt (Cultural Border).

Những tuyến đường liên tục chuyển đổi, từ đường đất có thể di chuyển với tốc độ cao đến các cung đường núi đòi hỏi kỹ năng kiểm soát xe, mang đến trải nghiệm đầy hứng khởi cho các tay lái.

Với sự hỗ trợ của Phòng Thương mại Khon Kaen, đoàn xe thực hiện chuyến caravan qua ba chặng chính, xuất phát từ Khon Kaen (Thái Lan), băng qua biên giới đến Viêng Chăn (Lào) trước khi trở về Udon Thani (Thái Lan).

Ngày đầu tiên, đoàn bắt đầu bằng chặng đường dài nhất, hơn 320 km từ Khon Kaen đến Chiang Khan. Điểm nhấn của chặng này là khu vực hẻm núi Nam Nao, nơi những cung đường uốn lượn giữa cảnh quan thiên nhiên mở màn cho hành trình khám phá.

Sang ngày thứ hai, đoàn tiếp tục vượt khoảng 150 km qua Loei, tiến về biên giới Thái Lan - Lào để đến thủ đô Viêng Chăn. Chặng đường không chỉ đánh dấu thời khắc đoàn xe đặt bánh sang quốc gia thứ hai mà còn mở ra những trải nghiệm dọc sông Mekong, nơi cảnh sắc thiên nhiên và nhịp sống bản địa tạo nên sức hấp dẫn riêng của hành trình xuyên biên giới.

Ở ngày cuối, sau khi ghé thăm Phra That Luang, biểu tượng văn hóa nổi bật của Viêng Chăn, đoàn trở lại Udon Thani trên chặng đường hơn 160 km. Thử thách địa hình tại khu vực Phu Foi Lom trở thành một trong những điểm nhấn cuối hành trình, tiếp tục mang đến cơ hội kiểm nghiệm khả năng vận hành của xe và lốp trên những điều kiện đường sá khác nhau.

Bên cạnh những thử thách sau tay lái, hành trình còn đưa người tham gia đến gần hơn với văn hóa và đời sống bản địa của Thái Lan và Lào. Những cuộc gặp gỡ, trải nghiệm ẩm thực và cảnh quan dọc đường đã góp thêm những sắc màu đáng nhớ cho chuyến đi, đồng thời tạo nên sợi dây kết nối giữa các thành viên đến từ năm quốc gia.

Đại diện Việt Nam nối dài tinh thần chinh phục cùng cộng đồng off-road khu vực

Cùng với 52 thành viên từ năm quốc gia, sự góp mặt của các đại diện Việt Nam tiếp tục khẳng định sức hút của trải nghiệm lái xe địa hình đối với cộng đồng yêu thích xe bán tải và SUV trong nước.

Những năm gần đây, BFGoodrich đã tổ chức nhiều hoạt động trải nghiệm BFGoodrich All-Terrain T/A KO3 có sự tham gia của các chuyên gia và những người đam mê xe địa hình Việt Nam. Trước đó, năm 2024, các khách mời Việt Nam đã tham gia hành trình xuyên biên giới Lào - Việt Nam; tiếp đó là chuyến phiêu lưu qua hơn 4.000 khúc cua tại miền Bắc Thái Lan trong chương trình Caravan 2025.

Là gương mặt từng đồng hành cùng BFGoodrich trong cả hai hành trình, anh Bùi Hữu Việt, Phó Chủ tịch Câu lạc bộ Xe bán tải Việt Nam, đã có những trải nghiệm đáng nhớ với BFGoodrich.

Khép lại hành trình 630 km xuyên biên giới Thái Lan – Lào, BFGoodrich All-Terrain T/A KO3 Cross Borders Caravan 2026 không chỉ ghi dấu bằng những cung đường đầy thử thách mà còn bằng những trải nghiệm đáng nhớ, tinh thần đồng đội và sự gắn kết giữa cộng đồng đam mê off-road Đông Nam Á.

Vượt ra ngoài khuôn khổ một hoạt động trải nghiệm thực tế sản phẩm, hành trình tiếp tục khẳng định cam kết của BFGoodrich trong việc đồng hành cùng cộng đồng yêu thích xe địa hình, lan tỏa tinh thần tự do khám phá và truyền cảm hứng không ngừng tiến bước, vượt qua những giới hạn và chinh phục những chân trời mới cùng BFGoodrich All-Terrain T/A KO3.