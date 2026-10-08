63 xã, phường được tập huấn triển khai hệ thống giám sát, điều hành

Đối với thiết lập hệ thống báo cáo kinh tế - xã hội (LRIS), các lớp tập huấn tập trung trao đổi quy trình kết nối, đồng bộ dữ liệu giữa LRIS và IOC (Trung tâm Giám sát, điều hành thành phố); triển khai quy trình nhập liệu, tổng hợp các biểu mẫu báo cáo. Đồng thời hướng dẫn thực hiện thu thập các biểu mẫu về tình hình kinh tế - xã hội và xây dựng…

Các lớp tập huấn ở các địa phương tập trung vào việc tập huấn khai thác, hướng dẫn sử dụng và bàn giao các nội dung liên quan đến vận hành hệ thống giám sát, điều hành (OC) tại các xã/phường như: thu thập tạo tài khoản lãnh đạo các cấp, cài đặt ứng dụng IOC, triển khai phương thức cung cấp các số liệu địa phương…