63 vụ xâm hại tình dục liên quan đến bị hại là trẻ em, học sinh

Tình trạng thanh, thiếu niên vi phạm pháp luật, trong đó có các hành vi gây rối trật tự công cộng, bạo lực học đường và xâm hại trẻ em, đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về tăng cường giáo dục pháp luật, kỹ năng sống và trách nhiệm phối hợp giữa gia đình, nhà trường, xã hội.

Tại Thanh Hóa, những con số thống kê trong 10 tháng đầu năm 2026 cho thấy tình hình vẫn tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp, đòi hỏi các giải pháp phòng ngừa từ sớm, từ xa nhằm xây dựng môi trường học đường an toàn, lành mạnh.

Theo thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa, trong 10 tháng đầu năm 2026, lực lượng Công an toàn tỉnh đã triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm, góp phần bảo đảm an ninh, trật tự, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội. Tuy nhiên, tình hình tội phạm và vi phạm pháp luật vẫn diễn biến phức tạp, nhất là trong nhóm thanh, thiếu niên.

Lực lượng công an có mặt giải quyết mâu thuẫn từ nhóm học sinh, thanh niên.

Đáng chú ý, chỉ trong 2 tháng gần đây, toàn tỉnh xảy ra 14 vụ gây rối trật tự công cộng với 115 đối tượng tham gia. 10 tháng đầu năm ghi nhận 71 vụ xâm hại tình dục với 76 đối tượng, tăng 19 vụ so với cùng kỳ năm 2025; trong đó có 63 vụ liên quan đến bị hại là trẻ em, học sinh.

Những số liệu trên cho thấy nguy cơ mất an toàn đối với trẻ em, học sinh vẫn hiện hữu, đặt ra yêu cầu tăng cường công tác quản lý, giáo dục và bảo vệ thanh, thiếu niên. Đặc biệt, các hành vi tụ tập gây rối, đánh nhau, giải quyết mâu thuẫn bằng bạo lực nếu không được phát hiện, ngăn chặn kịp thời có thể dẫn đến hậu quả nghiêm trọng, ảnh hưởng đến sức khỏe, tâm lý, việc học tập và tương lai của các em.

Tăng cường tuyên truyền, nâng cao kỹ năng sống cho sinh viên, học sinh tại Thanh Hóa.

Thực tế, khi những mâu thuẫn trong học tập, tình bạn hoặc các mối quan hệ trên mạng xã hội không được giải quyết đúng cách, một bộ phận thanh, thiếu niên có thể bị lôi kéo vào các hành vi vi phạm pháp luật.

Từ lời qua tiếng lại, xúc phạm, thách thức trên mạng đến tụ tập đánh nhau, quay video phát tán lên mạng xã hội, ranh giới giữa mâu thuẫn thông thường và hành vi vi phạm pháp luật đôi khi bị các em xem nhẹ.

Trong khi đó, những hành vi này có thể gây tổn thương thể chất, tinh thần cho người khác và khiến chính người thực hiện phải chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Không chỉ đối mặt với nguy cơ bạo lực học đường, học sinh, sinh viên còn là nhóm dễ bị các đối tượng phạm tội lợi dụng, lôi kéo vào tệ nạn xã hội. Các thủ đoạn ngày càng đa dạng, từ ngụy trang ma túy dưới dạng đồ ăn, thức uống đến lừa đảo qua mạng, lừa đặt cọc phòng trọ, khóa học.

Cho vay lãi nặng núp bóng tín dụng và sử dụng hình ảnh riêng tư để đe dọa, cưỡng đoạt tài sản. Nếu thiếu kiến thức pháp luật, kỹ năng nhận diện và khả năng tự bảo vệ, các em có thể trở thành nạn nhân, thậm chí vô tình tiếp tay cho hành vi phạm tội.

Đáng lưu ý, khi học sinh, sinh viên tham gia đánh nhau, gây rối trật tự công cộng, sử dụng hoặc tàng trữ trái phép chất ma túy, xâm hại người khác hay thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật khác, tùy theo tính chất, mức độ và độ tuổi, các em có thể bị xử lý hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định.

Việc còn ngồi trên ghế nhà trường không đồng nghĩa với việc được miễn trừ trách nhiệm pháp lý. Những vi phạm tưởng chừng bột phát có thể để lại hậu quả lâu dài đối với bản thân, gia đình và cộng đồng.

Trước thực trạng này, công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong trường học được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm phòng ngừa vi phạm từ sớm. Đồng thời hướng dẫn học sinh, sinh viên nhận diện thủ đoạn của các đối tượng phạm tội, cách xử lý tình huống phát sinh và phương thức tìm kiếm sự hỗ trợ khi gặp nguy hiểm.